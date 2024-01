Est-ce que manger trop de protéines et pas assez de fibres est mauvais pour vous ?

Les Américains consomment plus de protéines que ce dont ils ont besoin. Ils ne consomment pas assez de fibres. Et il est de plus en plus évident que le résultat pourrait être mauvais pour la santé.

Voix dit que nous sommes « étrangement obsédés par les protéines », que nous mangeons deux fois plus que les recommandations alimentaires et que « 60 % des adultes américains essaient d’en intégrer encore plus dans leur alimentation » – une obsession qui pourrait augmenter le risque de cancer et de maladies cardiaques. .

Il y a certainement des raisons de s’inquiéter d’un apport suffisant en protéines. Comme Bonne santé RX a expliqué : « La carence en protéines peut constituer un risque grave pour la santé et constitue une cause fréquente de malnutrition dans d’autres régions du monde. Après tout, les protéines sont un macronutriment, ce qui signifie qu’elles sont nécessaires en grande quantité dans l’alimentation pour une croissance, un développement et une santé globale adéquats.

Mais il y a un problème de surconsommation, dit l’article. « Surcharger votre alimentation en protéines peut perturber votre équilibre en macronutriments. Manger de grandes quantités de protéines s’obtient généralement en mangeant beaucoup de viande et de produits laitiers et ceux-ci sont souvent riches en graisses saturées et faibles en fibres.

Le résultat peut être une trop grande quantité de ce qu’on appelle le mauvais cholestérol et un risque accru de maladie cardiaque et de cancer. D’autre part, “protéines végétales (par exemple, les haricots, les céréales, le soja, les noix et les graines) sont pauvres en graisses saturées, riches en fibres et riches en micronutriments comme la vitamine K et le potassium (dont les Américains ont tendance à ne pas consommer assez) », selon l’article.

Selon le gouvernement fédéral Directives alimentaires pour les Américains, 2020-2025, les aliments protéinés sains comprennent « les viandes maigres, la volaille et les œufs ; fruits de mer, haricots, pois et lentilles ; et les noix, les graines et les produits à base de soja.

Comme le Le New York Times expliqué en 2016« Les gens ont besoin de suffisamment de protéines dans leur alimentation, car elles fournissent des acides aminés indispensables que notre corps ne peut pas synthétiser lui-même. Ensemble, ils fournissent les éléments de base essentiels utilisés pour fabriquer et entretenir les muscles, les os, la peau et d’autres tissus, ainsi qu’une gamme d’hormones et d’enzymes vitales.

Mais l’article du Times note que les Américains en consomment probablement trop, car il est assez facile d’obtenir la quantité recommandée de protéines – 56 grammes pour les hommes et 46 grammes pour les femmes chaque jour – simplement en mangeant sans supplémenter avec des boissons ou des poudres protéinées, ce que de nombreuses personnes consomment. faire. Le Times a noté qu’une tasse de poulet haché contient environ 44 grammes de protéines, tandis qu’une tasse de tofu ou une portion de yaourt grec en contient 20 grammes. Trois œufs fournissent 18 grammes.

Ajoutez-y une barre protéinée ou un shake et il est facile d’en faire trop à moins que vous n’y prêtiez attention.

Surconsommation de protéines

Il y a près de dix ans, l’Enquête nationale sur la santé et la nutrition révélait que les hommes consommaient en moyenne près de deux fois ce dont ils avaient besoin, soit environ 100 grammes de protéines par jour. Les directives diététiques révisées pour les Américains indiquent que les hommes et les adolescents en particulier devraient « réduire leur consommation globale d’aliments protéinés » et manger plus de légumes. Même si les adolescentes et les personnes âgées ne consomment pas suffisamment de protéines, la plupart des adultes américains en consomment trop.

Parmi les préoccupations soulevées par l’article du Times, les aliments riches en protéines ne préservent pas la masse musculaire au fil du temps et un régime riche en protéines peut entraîner une maladie rénale chez certains. Certaines études suggèrent qu’une trop grande quantité de protéines peut augmenter le risque de maladie cardiaque, de cancer et d’autres problèmes.

“Un étude dirigée par Valter Longo, directeur du Longevity Institute de l’Université de Californie du Sud à Los Angeles, a suivi un échantillon représentatif à l’échelle nationale de 6 381 adultes. Il a été constaté que ceux qui suivaient un régime riche en protéines entre 50 et 65 ans étaient quatre fois plus susceptibles de mourir d’un cancer que ceux qui consommaient moins de protéines », selon le Times.

D’autres disent qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour affirmer cette affirmation.

Américain scientifique note un autre problème lié à la consommation excessive de protéines : en 2022, il a rapporté que « les régimes riches en protéines ajoutent un excès d’azote à l’environnement par l’urine, rivalisant avec la pollution causée par les engrais agricoles ».

Même si ce n’est pas mauvais pour la santé humaine, l’article précise : « Cet excès pose effectivement un problème pour les voies navigables du pays. Les nations les eaux usées sont chargées de restes issus de la digestion des protéines : des composés azotés qui peuvent nourrir les proliférations d’algues toxiques et polluer l’air et l’eau potable. Cette source de pollution azotée rivalise même avec celle provenant des engrais lavés des champs de cultures vivrières, suggèrent de nouvelles recherches.

Et les fibres ?

Bien manger note que les fibres ne sont pas un sujet alimentaire préféré pour la plupart des gens – mais elles sont extrêmement importantes. Les fibres se trouvent dans les fruits, les légumes, les grains entiers, les haricots, les légumineuses, les noix et les graines, sous deux formes : solubles et insolubles. Les deux sont importants pour la santé.

L’article indique que ceux qui consomment beaucoup de fibres courent moins de risques de maladies cardiaques, de cancer, de diabète de type 2 et d’obésité. Mais seulement 5 % des Américains respectent les recommandations en matière d’apport en fibres.

Entre autres choses, un apport insuffisant en fibres peut entraîner une inflammation chronique, liée aux problèmes de santé mentionnés ci-dessus. Le système immunitaire n’est pas aussi fort. Le poids est plus difficile à gérer. Et la constipation ou la diarrhée sont possibles, tout comme les hémorroïdes, un risque accru de cancer du côlon, de maladies inflammatoires de l’intestin et d’autres maladies.

Une façon d’obtenir à la fois des protéines et des fibres est de choisir plus souvent des protéines d’origine végétale et d’en réduire une partie dans la viande et les produits laitiers.

Trop peu de protéines a ses propres problèmes. Santé.com a déclaré que ce sont des symptômes d’un manque d’apport :

Gonflement.

Modifications des cheveux et de la peau, notamment perte de cheveux et peau grisonnante ou sèche, fine ou qui pèle.

Tomber malade davantage.

Perte et faiblesse musculaire.

Diminution de la densité osseuse.

Un retard de croissance.

Perte ou gain de poids.

Anémie.

Encore un souci alimentaire

Les protéines et les fibres ne sont pas les seules préoccupations lorsqu’il s’agit d’habitudes alimentaires saines pour les Américains.

Des chercheurs de Harvard ont récemment déclaré que les Américains se rendent également malades à cause des aliments ultra-transformés. Dans un récent Blog scientifique.com Dans cet article, des chercheurs de Harvard affirment que ces aliments constituent « l’essentiel du régime alimentaire américain » – et expliquent en grande partie la majorité de la population américaine, dont plus de 40 % sont obèses, selon les Centers for Disease Control and Prevention, selon le blog. .

Dans l’étude de Harvard, les participants ont été assignés au hasard à un régime ultra-transformé ou non transformé pendant deux semaines. Bien que les deux groupes aient été appariés en termes de nutriments, ils ont constaté que le groupe ultra-transformé mangeait environ 500 calories de plus par jour que l’autre groupe, gagnant à la fois du poids et de la graisse corporelle. Ceux qui consommaient des aliments peu transformés « perdaient spontanément du poids et de la graisse corporelle ».