Est-ce que les réseaux sociaux de Davante Adams recrutent Aaron Rodgers ?

Certains tweets et histoires Instagram de Davante Adams font penser aux fans qu’il essaie de faire en sorte que les Raiders de Las Vegas s’en prennent à Aaron Rodgers.

Tard mercredi soir, une activité sur les réseaux sociaux du receveur large des Las Vegas Raiders Davante Adams a fait sensation en direction du quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers qui aura beaucoup convaincu que Rodgers est en route pour Sin City.

Adams s’est rendu sur Twitter pour dire à ses abonnés qu’il répondrait à 15 questions. À travers une série de citations-Tweets, il a tenu parole et a donné son avis sur un certain nombre de sujets évoqués par les fans.

L’une des premières questions auxquelles il a répondu demandait dans quel quartier Rodgers déménagerait. Adams a répondu: “Mien.”

Si cela ne suffisait pas, Adams a également publié une vidéo en noir et blanc de lui attrapant une passe d’Aaron Rodgers sur son histoire Instagram plus tôt dans la journée et l’a sous-titrée “Littéralement”. avec un emoji haussant les épaules.

Est-ce que les Tweets de Davante Adams tentent d’amener Aaron Rodgers aux Raiders ?

Premièrement, Rodgers n’est techniquement pas disponible gratuitement. Il est sous contrat avec les Packers la saison prochaine, mais des rapports et des indices de Rodgers lui-même ont indiqué que les Packers envisageaient de l’échanger.

Rodgers n’a pas de clause de non-échange dans son contrat, ce qui signifie qu’il aura un peu moins son mot à dire que les autres superstars sur l’endroit où il est échangé. Il pourrait cependant tirer la carte « eh bien, je vais simplement prendre ma retraite », s’il n’aime pas la destination que Green Bay lui propose. Il incomberait aux Packers de bien jouer avec Rodgers et son agent, David Dunn, tout au long de ce processus afin de rester dans les bonnes grâces des stars des agents libres disponibles à l’avenir.

Quant à l’ajustement à Vegas, c’est assez clair. Adams est un de ses anciens coéquipiers et une option n ° 1 de longue date pour Rodgers. Adams a mené la ligue en recevant des touchés l’année dernière et pourrait sans aucun doute continuer son jeu solide aux côtés de Rodgers.

Alors que certains anciens coéquipiers ont déclaré que Rodgers n’était pas amusant à jouer, Adams et Rodgers semblent mieux s’entendre que la plupart.

Les Raiders semblent prêts à quitter Derek Carr, ils ont donc également besoin d’un quart-arrière.

Las Vegas semble être la destination sur laquelle miser à ce stade, mais avec Tom Brady hors du mélange, le marché de Rodgers devient plus intense. Que l’activité sociale d’Adams essaie ou non de le convaincre de se frayer un chemin ou de faire allusion à quoi que ce soit, on ne peut que le deviner.