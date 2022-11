Est-ce que Lego est en solde le Cyber ​​Monday ?

Le Cyber ​​Monday ne se limite pas aux réductions sur la technologie – les jouets et les jeux peuvent également bénéficier de réductions de prix importantes. Si vous avez lorgné sur un kit Lego sophistiqué, il est maintenant temps de franchir le pas.

Lego n’est pas seulement pour les enfants – il existe des ensembles disponibles pour tous les âges, des jeunes constructeurs novices aux adultes experts. Et il existe des ensembles basés sur des franchises populaires telles que Star Wars, Marvel, Harry Potter, Disney et plus encore.

Les remises les plus généreuses du Black Friday sur Lego cette année proviennent d’Amazon, Walmart et Best Buy aux États-Unis, et d’Amazon et Argos au Royaume-Uni. Si vous n’êtes pas sûr que quelque chose soit une bonne affaire, vous pouvez comparer le prix indiqué au RRP sur le site Lego.

Avez-vous vraiment besoin de plus de persuasion ? Voici les meilleures offres que nous avons trouvées sur Lego aux États-Unis et au Royaume-Uni ce Cyber ​​Monday.

Meilleures offres Cyber ​​​​Monday Lego aux États-Unis

Calendrier de l’Avent Lego Marvel Les Gardiens de la Galaxie 2022 1 De : Walmart Était : 44,99 $ À présent:

$24.22

(20,77 $ de rabais) Vous cherchez une alternative au calendrier de l’avent en chocolat ? Ce Lego comprend 24 portes de figurines, des décors et plus encore de l’un des films MCU les plus populaires, Les Gardiens de la Galaxie. Lego Harry Potter Cour 2 De : Walmart Était : 49,99 $ À présent:

39,99 $

(10 $ de rabais) Cet ensemble est parfait pour tous les fans du monde sorcier. Inspiré par Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, il présente la cour de Poudlard et les personnages de Harry Potter, Hermione Granger, Sirius Black et Buckbeak. Collection Lego Architecture : L’ensemble de la Maison Blanche 3 De : Meilleur achat Était : 99,99 $ À présent:

79,99 $

(20 $ de rabais) Si vous voulez quelque chose pour les constructeurs sérieux, cet ensemble comprend 1 483 pièces, avec des chambres comprenant la résidence exécutive, l’aile ouest, l’aile est et les colonnades communicantes de la Maison Blanche, ainsi que la roseraie et le jardin Jacqueline Kennedy. Ensemble de donjon squelette Lego Minecraft 4 De : Walmart Était : 34,99 $ À présent:

27,99 $

(7 $ de rabais) Cet ensemble Minecraft Skeleton Dungeon comprend l’explorateur de grottes, trois squelettes et trois biomes. Cette économie du Cyber ​​​​Monday le ramène à seulement 27 $. Ensemble Lego Disney Encanto La Maison Madrigal 5 De : Walmart Était : 49,99 $ À présent:

39,99 $

(10 $ de rabais) Cet ensemble est parfait pour les fans d’Encanto. Il comprend 3 niveaux, une girouette qui tourne, un lit basculant et des mini-poupées Abuela et Mirabel. Walmart a réduit de 10 $ le prix d’origine. Calendrier de l’Avent Lego Harry Potter 6 De : Walmart Était : 44,99 $ À présent:

28,79 $

(16,20 $ de rabais) Apportez une touche de magie à la saison des fêtes avec ce calendrier de l’avent Harry Potter Lego, qui comprend des éléments emblématiques de la franchise, ainsi que des figurines de Harry Potter, Sirius Black, Lord Voldemort et plus encore. Cette économie du Cyber ​​​​Monday est importante. Figurine Lego Star Wars L’Enfant Bébé Yoda sept De : Amazone Était : 89,99 $ À présent:

71,99 $

(réduction de 20) L’Enfant est un incontournable de la série Star Wars, alors pourquoi ne pas recréer cet adorable personnage sous forme de Lego ? Ce n’est pas le prix le plus bas que nous ayons vu, mais 20 % de réduction est toujours une offre décente.

Meilleures offres Cyber ​​​​Monday Lego au Royaume-Uni

Lego Star Wars Le chasseur Mandalorien 1 De : Argos Était : 55,00 £ À présent:

35,00 £

(20 € de réduction) Le Mandalorian est l’une des meilleures séries d’action en direct de Star Wars, alors soulagez certains des meilleurs moments de Mando avec ce Lego Starfighter, qui bénéficie actuellement de la plus grande remise Cyber ​​​​Monday chez Argos. Lego Marvel Shuri’s Sunbird Black Panther Ensemble 2 De : Amazone Était : 44,99 £ À présent:

27,99 £

(38 % de réduction) Célébrez le dernier film Marvel avec cet ensemble Black Panther, qui comprend un navire avec des ailes, des fusils et un cockpit, ainsi que trois figurines. Ensemble Lego Marvel Bébé Groot 3 De : Argos Était : 45,00 £ À présent:

30,00 £

(15 € de réduction) Donnez vie à Baby Groot avec cet ensemble Lego, qui bénéficie actuellement d’une grosse économie d’Argos pour le Cyber ​​​​Monday. Lego Ideas Sonic le hérisson Green Hill Zone Set 4 De : Argos Était : 60,00 £ À présent:

40,00 £

Dois aller vite! Calendrier de l'Avent Lego Harry Potter 5 De : Walmart Était : 44,99 $ À présent:

28,79 $

(16,20 $ de rabais) Apportez une touche de magie à la saison des fêtes avec ce calendrier de l’avent Harry Potter Lego, qui comprend des éléments emblématiques de la franchise, ainsi que des figurines de Harry Potter, Sirius Black, Lord Voldemort et plus encore. Cette économie du Cyber ​​​​Monday est importante. Ensemble de grue mobile Lego City Great Vehicles 6 De : Amazone Était : 39,99 £ À présent:

23,39 £

(42 % de réduction) Cet ensemble de construction Lego comprend un camion-grue à six roues qui est livré avec une flèche fonctionnelle, des stabilisateurs et un système de treuil. Cette offre Black Friday fait chuter le prix à moins de 25 £. Modèle Lego Technic McClaren sept De : Amazone Était : 44,99 £ À présent:

23,79 £

(47 % de réduction) Cette réplique d’une McLaren Senna GTR comprend des portes dièdres, un moteur V8 avec des pistons mobiles et une roue sur le dessus pour la diriger. Cette remise Cyber ​​Monday est généreuse. Jouet Lego Duplo Santa’s Gingerbread House 8 De : Amazone Était : 29,99 £ À présent:

17,99 £

(40 % de réduction) Si vous avez de jeunes constructeurs dans la maison (âgés de deux ans et plus), cet ensemble festif de maison en pain d’épice Duplo offre une économie décente pour le Cyber ​​​​Monday.

