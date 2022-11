Est-ce que Lego est en solde le Black Friday ?

Le Black Friday ne se limite pas aux réductions sur les produits technologiques – les jouets et les jeux bénéficient souvent de fortes réductions de prix pendant la saison des soldes. Par conséquent, si vous avez l’œil sur un nouvel ensemble Lego, novembre est le moment idéal pour en acheter un.

Lego propose des ensembles pour tous les âges : des jeunes constructeurs novices aux experts qui cherchent à relever un défi. Il existe également de nombreux ensembles basés sur des franchises populaires, notamment Star Wars, Marvel, Harry Potter, Disney, etc.

Cette année, le Black Friday tombe le 25 novembre 2022suivi du Cyber Monday le 28 novembre 2022. Vous pouvez lire à quoi s’attendre de l’ensemble des ventes du Black Friday de cette année.

Dans le passé, nous avons vu certaines des remises les plus généreuses du Black Friday sur Lego, comme Amazon, Walmart et Best Buy aux États-Unis, et Amazon et Argos au Royaume-Uni. Si vous n’êtes pas sûr que quelque chose soit une bonne affaire, vous pouvez comparer le prix indiqué au RRP sur le site Lego.

Voici les meilleures offres que nous avons trouvées sur les ensembles Lego pour les lecteurs américains et britanniques avant le Black Friday. Vous pouvez également consulter les meilleures offres du Black Friday de Currys.

Meilleures offres de début de Black Friday Lego aux États-Unis

Aventures en Lego Super Mario 1 De : Amazone Était : 59,99 $ À présent:

46,97 $

(22 % de réduction) Bénéficiez d’une économie de 22 % sur ce cours de démarrage Lego Super Mario Adventures, qui comprend une figurine Mario, des lumières LED et un haut-parleur qui joue les sons emblématiques de la série de jeux vidéo. Lego Architecture Statue de la Liberté 2 De : Amazone Était : 119,99 $ À présent:

101,48 $

(15 % de réduction) Si vous êtes prêt à relever un défi, cet ensemble State of Liberty compte 1 685 pièces et constitue un excellent objet de décoration pour la maison. Vous pouvez obtenir 15 $ de rabais dès maintenant. Calendrier de l’Avent Lego Marvel Les Gardiens de la Galaxie 2022 3 De : Walmart Était : 44,99 $ À présent:

35,99 $

(9 $ de rabais) Vous cherchez une alternative au calendrier de l’avent en chocolat ? Ce Lego comprend 24 portes de figurines, des décors et plus encore de l’un des films MCU les plus populaires, Les Gardiens de la Galaxie. Collection Lego Architecture : L’ensemble de la Maison Blanche 4 De : Walmart Était : 99,99 $ À présent:

79,99 $

(20 $ de rabais) Si vous voulez quelque chose pour les constructeurs sérieux, cet ensemble comprend 1 483 pièces, avec des chambres comprenant la résidence exécutive, l’aile ouest, l’aile est et les colonnades communicantes de la Maison Blanche, ainsi que la roseraie et le jardin Jacqueline Kennedy. Figurine Lego Star Wars L’Enfant Bébé Yoda 5 De : Amazone Était : 89,99 $ À présent:

71,98 $

(réduction de 20) L’Enfant est un incontournable de la série Star Wars, alors pourquoi ne pas recréer cet adorable personnage sous forme de Lego ? Ce n’est pas le prix le plus bas que nous ayons vu, mais 20 % de réduction est toujours une offre décente.

Meilleures offres de début de Black Friday Lego au Royaume-Uni