Journal national norvégien Aftenposten avait une fois accusé le Facebook appartenant à Mark Zuckerberg d’être l’éditeur le plus puissant du monde. Les commentaires avaient été formulés dans une lettre ouverte écrite par le rédacteur en chef du journal dans une édition du journal lui-même après que la plate-forme de médias sociaux ait censuré une photo emblématique de la guerre du Vietnam. L’image de la « fille au napalm » – comme le sujet de la photographie de Nick Ut a fini par être connu – est l’un des documents les plus puissants et évocateurs de la guerre du Vietnam et aurait même précipité la fin de la brutale guerre.

Avec le site de micro-blogging Twitter interdisant définitivement à Donald Trump de tweeter ou d’accéder à ses millions d’abonnés sur la plateforme, il semble que maintenant Twitter, et non Facebook, soit l’éditeur le plus puissant du monde. Après tout, Twitter appartenant à Jack Dorsey – essentiellement une entreprise de technologie qui exploite une plate-forme de médias sociaux, vient de faire taire le président des États-Unis, sans doute l’un des titulaires de charge les plus puissants au monde, malgré le statut sortant actuel de Trump.

Alors que les critiques de Trump, ainsi que ceux qui ont du bon sens, seraient d’accord avec la décision de Twitter d’arracher le jouet préféré de Trump du bout des doigts heureux de la gâchette de l’industriel républicain et de la star de la télé-réalité, l’incident a une fois de plus mis en évidence le rôle joué. par des sociétés de technologie comme Twitter, Facebook, Google et même d’autres géants comme Amazon, Apple et Microsoft lorsqu’il s’agit de façonner – voire d’influencer – des récits politiques.

Alors que les défenseurs des médias sociaux et de la liberté d’expression ont salué la décision de Twitter comme une étape dans la protection de la liberté d’expression, la vérité pourrait être plus compliquée. Aujourd’hui c’était Trump, qui dit que demain ce ne sera pas toi?

Au cours des dernières années, des sites de médias sociaux comme Twitter et Facebook ont ​​été attaqués à plusieurs reprises par des forces d’extrême droite aux États-Unis qui les ont accusés de discrimination. L’interdiction de Trump, bien que nécessaire, souligne une fois de plus l’immense pouvoir des médias sociaux pour contrôler l’opinion publique et les informations. Avec l’interdiction, Twitter est peut-être devenu le sauveur des valeurs libérales et de la liberté d’expression. Il serait cependant insensé de soutenir que les plateformes de médias sociaux comme Twitter et Facebook sont des voies de neutralité. Loin de là.

Trump et ses partisans ont utilisé pendant des années les médias sociaux comme une forme alternative de médias, contournant les médias traditionnels que les partisans de MAGA dirigés par Trump ont décriés comme étant dirigés par des «mondialistes libéraux» essayant de détruire les valeurs américaines de démocratie. Il est donc peut-être vrai que les médias sociaux sont un outil permettant à tout le monde d’exprimer et de partager des opinions que les médias traditionnels pourraient ne pas leur laisser l’espace de partage. Mais le dernier mot dans ce cas – comme dans le cas des médias traditionnels – réside dans la propriété.

Une plateforme de médias sociaux est tout aussi neutre que les politiques personnelles et éditoriales de ses propriétaires et, dans la plupart des cas, leurs propres tendances sociopolitiques. Habiller les médias sociaux comme un ancêtre neutre de l’opprimé ou un vérificateur universel des informations n’est pas seulement insensé, mais aussi dangereux.

Si Twitter, une entreprise basée sur le sol américain, peut interdire à un président milliardaire voyou d’accéder à sa plateforme, la question se pose, qui peut être le prochain? Qu’en est-il des défenseurs des droits de l’homme ou des dissidents du gouvernement qui ne sont pas soutenus par les propriétaires des grandes entreprises technologiques?

Peut-on faire confiance à un groupe privé non élu d’entreprises de haute technologie à hauts revenus ayant des intérêts particuliers multiples – être les gardiens de la liberté d’expression et de l’impartialité politique? Malgré des niveaux élevés d’engagement du public et le pouvoir d’engager et de façonner des conversations, ces entreprises elles-mêmes restent largement irresponsables devant la loi simplement en raison du manque de législation appropriée et de compréhension de la part des législateurs pour faire face à la portée croissante des services technologiques qu’elles fournissent et de ses impact sur la vie socio-politique d’un pays. Pensez au rôle que les données collectées par Facebook et finalement fournies à Cambridge Analytica ont joué en influençant les élections présidentielles de 2016 en premier lieu où Trump a été déclaré vainqueur. Ou le rôle de Twitter dans la soi-disant «révolution Twitter» en 2009, lorsque les médias occidentaux ont fortement projeté l’utilisation de Twitter par les révolutionnaires en Iran pour appeler à la libéralisation et aux politiques pro-occidentales en Iran. La vérité est que l’héritage et les médias sociaux travaillent souvent main dans la main pour façonner l’opinion publique et les nouvelles.

Le rôle des médias sociaux dans l’orchestration des soulèvements et des tentatives de coup d’État dans le monde est indéniable. Prenons l’exemple de la tentative de coup d’État de 2019 du président vénézuélien de Juan Guaido, Nicolas Maduro. Des images diffusées dans les médias sociaux et dans les médias ont montré un soutien populaire à Guaido, qui avait le soutien de Trump. Mais la vérité était loin de l’optique. En 2018, Facebook lui-même a pris la responsabilité d’autoriser involontairement sa plate-forme à être utilisée pour fomenter des violences qui ont finalement conduit au génocide au Myanmar.

Aujourd’hui, il est bon de féliciter Twitter et ses contemporains pour avoir agi correctement et empêché les tyrans de répandre la haine sur des millions d’utilisateurs impressionnables. Mais seulement jusqu’à ce que les rôles soient inversés. Parce que sur les réseaux sociaux, la neutralité peut être une arme à double tranchant.

Dans un monde où les entreprises technologiques comme Facebook analysent constamment toutes les données des utilisateurs – des messages que nous envoyons à nos amis et à nos familles, au temps que nous passons sur un site Web particulier ou même un mème – il devient important de toujours aborder les médias sociaux avec une pincée de sel et une paire de lunettes microscopiques pour lire attentivement les petits caractères. Et il devient doublement important de ne pas confondre les plateformes de médias sociaux ou les propriétaires de services Internet en tant que défenseurs des droits de l’homme au lieu d’entreprises technologiques avides de profits dont les principes et l’éthique peuvent ou non représenter ceux des masses.

S’il est louable de saluer la décision de Twitter de finalement appeler un mégalomane à inciter les foules à la violence, il est peut-être temps de commencer à examiner de plus près qui contrôle vraiment la liberté d’expression dans le monde aujourd’hui – les constitutions, les gouvernements, les médias ou les grands géants de la technologie.