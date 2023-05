Est-ce que le verre, l’essuie-tout va au recyclage ? Un expert en développement durable explique

Lorsqu’il s’agit de la « journée des ordures » au Canada, on peut avoir l’impression qu’il y a trop de règles à retenir.

Si l’article ne va pas dans la bonne poubelle – compost, recyclage, ordures – l’experte en développement durable Candice Batista dit que cela peut vraiment gâcher le système.

« Disons que vous jetez tout un tas de matières recyclables dans la poubelle, mais que vous y mettez également des emballages sales », a déclaré Batista à Your Morning de CTV mercredi. « Quand il arrive à l’installation de recyclage, il y a de fortes chances que tout cela soit jeté parce qu’ils l’envoient simplement à la poubelle. Ils n’ont pas le temps et ils n’ont pas l’infrastructure et le personnel en place pour passer par chaque petit moment. »

Par exemple, dit Batista, si le verre est nettoyé, il peut être ajouté au bac de recyclage, mais s’il est cassé, il ira à la poubelle.

Les communautés publieront des règles et des règlements aux résidents, mais au cas où l’avis serait égaré, Batista dit que les gens peuvent simplement rechercher sur Internet.

« Il n’y a vraiment aucune excuse », a-t-elle déclaré.

Certaines régions du Canada ont un programme municipal de bac vert ou de compostage qui permet aux résidents de jeter les matières organiques. Cependant, Batista affirme que les sacs en plastique « biodégradables » ne sont pas conçus pour les installations de compostage de la ville.

« La plupart des installations ne peuvent pas accepter ces types d’articles (en plastique biodégradable), car ils ont besoin d’environnements spécifiques pour se décomposer », a-t-elle déclaré. « Si vous avez un bac à compost de jardin, il est possible qu’un produit comme (un sac biodégradable) puisse y entrer. »

Les sacs biodégradables diront souvent comment ils se décomposent.

« Ils ont besoin d’un certain environnement, d’une certaine température et d’un certain temps pour se décomposer (ce qui peut) prendre entre deux mois et cinq ans pour se décomposer selon l’article », a déclaré Batista.

Un autre faux pas de compostage consiste à utiliser des serviettes en papier avec des produits de nettoyage potentiellement toxiques, puis à les jeter dans le bac vert.

« Si vous avez nettoyé avec des produits chimiques toxiques, il est conseillé de ne pas le mettre dans le bac à compost », a déclaré Batista. « Cela devient de la terre qui va ensuite être utilisée… et nous ne voulons pas qu’elle soit remplie de produits chimiques toxiques. Donc, si vous utilisez de l’eau de Javel et que vous nettoyez votre maison avec de l’ammoniac et ce genre de choses qui, malheureusement, vont disparaître à la poubelle. »



