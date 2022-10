Est-ce que le fait d’éteindre votre chaudière vous fait vraiment économiser de l’argent sur votre facture de gaz ?

Avec l’automne qui s’installe, les températures qui chutent et les factures d’énergie qui n’ont jamais été aussi élevées, nous cherchons tous à faire des économies dans les mois à venir.

Certains refusent catégoriquement d’allumer leur chauffage et s’enveloppent plutôt dans des couches supplémentaires. Mais un rapport récent du Conseil du chauffage et de l’eau chaude contenait un conseil qui pourrait vous faire économiser 6 à 8 % sur votre facture de gaz.

Vous en avez probablement déjà entendu parler, avec de nombreux titres citant une économie de 112 £ par an, et certains sites affirmant que vous utiliserez jusqu’à 12 % de gaz en moins.

Le “truc”, comme certains le disent, consiste à baisser la température de votre chaudière de 80°C à 60°C.

Plus précisément, il s’agit de la température de départ. La plupart des chaudières à gaz sont réglées pour fonctionner à des températures de départ et de retour de 80/60. Cela signifie que la chaudière envoie de l’eau à 80°C et, après avoir fait le tour de vos radiateurs, elle revient à 60°C.

Mais on dit que ce n’est pas le moyen le plus efficace de faire fonctionner votre chaudière, et en baissant la température, vous pouvez faire des économies.

Mais y a-t-il du vrai là-dedans ? Est-ce que ça marche vraiment ?

Avant d’aller plus loin, permettez-moi de dire que je ne suis pas un expert en chaudière, ni un plombier. Mais j’en sais assez pour vous dire que ce n’est pas aussi simple que le prétendent toutes ces nouvelles.

De plus, chaque maison est différente et il n’y a pas de solution « taille unique » qui fonctionne pour tout le monde. Ce force travailler pour vous, mais il est probable que vous ne réaliserez pas d’économies importantes, et cela peut être dangereux, selon le type de chaudière que vous possédez.

Températures plus basses, temps de chauffage plus longs

C’est de la physique simple. Si vous envoyez de l’eau plus froide aux radiateurs de votre maison, ils mettront plus de temps à chauffer la pièce. Les chiffres, en particulier de l’étude Nesta que tout le monde cite, suggèrent que les pièces prendront “jusqu’à 15 minutes de plus pour que votre maison atteigne la bonne température”, mais la durée de fonctionnement de la chaudière dépendra beaucoup de votre maison particulière et son degré d’isolation.

Maintenant, le principe est bon et il boîte économiser de l’argent. Mais vous aurez besoin d’une maison bien isolée et vous aurez besoin d’un chaudière mixte afin de profiter de cette astuce.

En fin de compte, vous aurez du mal à calculer combien vous avez économisé en faisant l’ajustement.

Au pire, vous constaterez peut-être que votre maison n’atteint jamais la température que vous avez réglée sur votre thermostat principal (qui pourrait être de 21 °C, disons), car les radiateurs ne chauffent tout simplement pas assez. Cela signifierait que la chaudière sera allumée en permanence, ou beaucoup plus longtemps, annulant ces économies.

Les plombiers – de véritables experts – ont également averti qu’un réglage trop bas de la température de départ peut entraîner un cycle court de votre chaudière, ce qui peut également entraîner une facture énergétique plus élevée, et non plus basse (et peut également causer des problèmes avec la chaudière elle-même et les plombiers). ‘ les taux horaires ne sont pas négligeables).

Vous avez peut-être la chance d’avoir une chaudière qui vous permet de régler la température de départ à 60°C exactement. Mais beaucoup ont des cadrans sur lesquels la température n’est pas indiquée, vous ne savez donc pas vraiment à quelle température vous le réglez.

Pour trouver le réglage optimal de votre chaudière, quelques essais et erreurs peuvent être nécessaires jusqu’à ce que vous trouviez une position qui maintient votre maison à une température confortable.

Si vous avez une chaudière et un ballon d’eau chaude séparé, n’essayez pas

Si vous avez une chaudière conventionnelle ou système, qui a un ballon d’eau chaude séparé, vous ne devriez pas baisser la température de votre chaudière pour économiser de l’argent.

Le cylindre aura son propre thermostat, qui doit être réglé confortablement au-dessus de 60°C. 65°C devrait être à peu près correct. Si l’eau n’atteint pas 60 °C, elle ne sera pas assez chaude pour tuer les bactéries dangereuses qu’elle transporte, y compris la légionelle, qui peut être mortelle.

Si vous le réglez trop haut, vous risquez de vous brûler, mais la température maximale qu’il peut atteindre est limitée par le réglage de votre chaudière. Ainsi, si vous baissez la température de départ à 60°C ou moins, peu importe si le ballon d’eau chaude est réglé à 65°C ou plus car il n’atteindra jamais cette température.

Et comme mentionné ci-dessus, vous ne connaîtrez probablement pas la température exacte à laquelle votre chaudière est réglée.

Si vous n’êtes pas sûr du type de chaudière que vous possédez, trouvez votre manuel ou recherchez la marque et le modèle en ligne.

Fonderie

Comment baisser la température de départ de votre chauffage si vous avez une chaudière mixte à condensation

Si vous possédez une chaudière mixte à condensation, voici comment baisser votre température de départ chauffage.

Pour être clair, vous devrez modifier la température sur la chaudière elle-même, pas sur le thermostat de votre maison. Si vous avez toujours votre manuel ou si vous pouvez rechercher votre chaudière en ligne, vous pourrez peut-être trouver des informations plus précises. N’oubliez pas que vous ne voulez baisser que la température de l’eau qui va à vos radiateurs, pas à votre robinet.

Chris Martin / Fonderie

Il existe différentes configurations de chaudières. Voici des conseils pour tous les types :

Chaudières avec cadrans et réglages de température : Vous verrez généralement deux cadrans. Celui que vous recherchez aura une icône de radiateur et vous devez le régler à 60 ° C.

Chaudières à cadrans et chiffres : Certaines chaudières n’ont pas d’affichage de température du tout. Au lieu de cela, ils auront des cadrans marqués de chiffres (comme ceux ci-dessus). Trouvez le cadran pour le chauffage. Vous voudrez régler la température à peu près à mi-chemin. Si le cadran est marqué de 1 à 8, réglez-le juste au-dessus de 5.

Chaudières avec affichage numérique et cadrans ou boutons haut et bas : Tournez le cadran vers le bas ou appuyez sur le bouton bas jusqu’à ce que la température atteigne 60°C. N’essayez pas de modifier la température de votre eau chaude.

Si, après avoir effectué le changement, vos radiateurs sont manifestement trop froids et que votre maison n’atteint jamais la température de 19/20/21°C que vous avez réglée sur votre thermostat, alors essayez de monter un peu le bouton de la chaudière.

Qu’en est-il de la température de l’eau ?

Les chaudières mixtes ont généralement un cadran pour la température de votre eau chaude ainsi qu’un pour le chauffage. Vous pouvez également essayer de le désactiver. De la même manière, chauffer l’eau qui sort de vos robinets d’eau chaude à une température plus basse consomme moins de gaz et vous fait économiser de l’argent.

Cela n’économisera pas autant que de baisser la température de départ du chauffage.

Plus d’astuces pour économiser

Il existe une autre astuce que vous pouvez essayer si votre chaudière mixte dispose des modes Confort et Eco.

Vous devrez peut-être creuser votre manuel si votre chaudière est équipée de boutons multifonctions, car la signification des différents réglages n’est pas toujours évidente : Eco et Comfort peuvent ne pas être clairement étiquetés.

De nombreuses chaudières seront réglées sur Confort. Cela signifie que l’eau qui sort de vos robinets sera chaude instantanément. Pour économiser de l’argent, vous pouvez modifier le paramètre sur Eco. Cela signifie que vous devrez attendre quelques secondes pour que l’eau chauffe une fois que vous aurez ouvert vos robinets.

Ou vous pouvez essayer l’astuce la plus connue pour économiser de l’argent en matière de chauffage : il vous suffit de baisser votre thermostat de 1 °C. Cela pourrait économiser à peu près le même montant que de baisser la température de départ de votre chaudière.

Vous pouvez également installer un thermostat intelligent. Tout ce que vous achetez pour économiser de l’argent doit gagner sa vie, et il n’est pas possible de vous dire à quelle vitesse vous récupérerez votre investissement, atteindrez le seuil de rentabilité et commencerez à faire de réelles économies. Mais les thermostats intelligents présentent de nombreux avantages et prétendent économiser jusqu’à un tiers sur votre facture de chauffage annuelle.

Si cela vous semble intéressant, vous aimerez probablement savoir si le chauffage intelligent peut vraiment vous faire économiser de l’argent.

Pour plus d’aide, voici comment économiser de l’argent sur vos factures d’énergie et combien coûtent vos appareils électroménagers.