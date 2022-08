VOIR une araignée de nulle part peut vous paniquer, et la première chose qui vient à portée de main pour les tuer pourrait être un déodorant ou un spray corporel.

Mais ces produits peuvent-ils tuer les bestioles à huit pattes ?

Est-ce que le déodorant ou le spray corporel tue les araignées ?

Certains déodorants ou vaporisateurs corporels peuvent tuer les araignées.

En effet, ils contiennent une quantité de composés chimiques suffisamment puissants pour tuer ces bestioles.

Certains produits auront un bon effet et tueront les araignées dès qu’ils seront pulvérisés dessus.

D’un autre côté, certains pourraient ne pas être assez forts.

Certains déodorants et sprays corporels sont assez puissants pour tuer les araignées Crédit : Getty – Contributeur

Avoir un insecticide à portée de main au cas où est toujours mieux car c’est un produit plus fort qui vous assure de vous débarrasser de l’envahisseur rampant.

Qu’est-ce qui attire les araignées domestiques ?

La poussière et le désordre sont deux choses qui attirent les araignées dans votre maison.

À cela s’ajoutent les coins non perturbés que vous pourriez manquer lors de l’époussetage ou de l’aspirateur.

Assurez-vous de faire attention à ces endroits hors des yeux, car ce sont des zones que les araignées préfèrent.

Ici, les araignées peuvent construire leurs toiles et y rester tranquilles, loin des prédateurs.

Il leur fournit également un endroit chaud et sec pour se réconforter.

Quels sont les meilleurs moyens de se débarrasser des araignées dans votre maison ?

Il existe plusieurs façons de se débarrasser des araignées dans votre maison.

L’une des choses que vous pourriez considérer comme allant de soi est de déplacer les poubelles à l’extérieur de votre maison.

Les déchets attirent les araignées et c’est peut-être une chose qui attire les bestioles vers votre maison.

Assurez-vous également de les garder aussi loin que possible des portes et des fenêtres et de les garder également fermées.

Pour vous débarrasser d’une créature rampante, procurez-vous une créature amicale et poilue qui vous aidera.

Les chats en particulier sont l’animal idéal à avoir dans la maison pour se débarrasser des araignées.

Ils chassent tout ce qui bouge et chasseront également les araignées indésirables et autres insectes de votre maison.

Vous pouvez également essayer de mélanger du vinaigre et de l’eau et en arroser les coins qui sont envahis par les araignées dans votre maison.

Son odeur disparaîtra dès que le mélange aura séché, donc si cela vous dérange, appliquez-le avant de quitter la maison.