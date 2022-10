Est-ce que le Dakota du Sud OK va encore poter après l’inversion de la 1ère mesure ?

SIOUX FALLS, SD (AP) – En ce qui concerne la marijuana, le Dakota du Sud a été un chef de file parmi ses voisins des Grandes Plaines: l’un des premiers à légaliser l’utilisation récréative, le premier à approuver les formulaires médicaux et récréatifs sur le même bulletin et le un seul à voir sa mesure récréative inversée.

La légalisation est de retour sur les urnes en novembre, mais on ne sait pas si l’État politiquement rouge deviendra le premier à l’adopter deux fois.

Il fait face à une forte opposition de la part de groupes conservateurs et de personnalités déterminées à retirer l’État de la légalisation du cannabis. Et bien que 54% des électeurs aient approuvé un amendement constitutionnel pour légaliser le cannabis en 2020, cette campagne a peut-être bénéficié de la mesure sur la marijuana médicale qui figurait sur le même bulletin.

Cette fois, la marijuana récréative est seule sur le bulletin de vote. Et il fait probablement face à un groupe démographique différent d’électeurs – plus âgés et peut-être moins enclins à la drogue – lors d’une élection de mi-mandat plutôt que lors d’une année présidentielle, a déclaré Matt Schweick, qui a organisé cette campagne et le fait encore cette année.

“Je pense que c’est une course serrée”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse pour lancer une tournée d’inscription des électeurs dans tout l’État la semaine dernière. “Nous avons besoin que nos gens sortent et votent.”

Les partisans de la légalisation du pot ont trouvé le succès principalement grâce à des mesures de vote plutôt qu’à des législatures, en particulier dans les États détenus par le GOP. Les électeurs de trois États où les républicains contrôlent le bureau du gouverneur et les deux chambres législatives – l’Arkansas, le Missouri et le Dakota du Nord – décident de la marijuana récréative cette année, tout comme le Maryland politiquement divisé.

Dans le Dakota du Sud, la campagne de Schweick utilise les messages qui ont conquis les électeurs en 2020 : l’interdiction du pot gaspille les ressources des forces de l’ordre et rend difficile l’obtention à des fins médicales. Schweick a ajouté un troisième argument cette année : la volonté des électeurs a été renversée.

Avant que l’amendement constitutionnel de 2020 ne puisse entrer en vigueur, la gouverneure républicaine Kristi Noem a autorisé un procès en faisant valoir qu’il violait une exigence selon laquelle il ne traitait qu’un seul sujet parce qu’il légalisait la marijuana récréative, la marijuana médicale et le chanvre. Un juge de circuit et la Cour suprême de l’État ont accepté.

“Nous avons fait tellement de travail pour en arriver là”, a déclaré Schweick, rappelant la campagne de 2020, la bataille juridique qui a suivi et les efforts pour s’assurer que l’Assemblée législative a mis en œuvre une mesure de vote distincte pour la marijuana à des fins médicales. “Echouer au dernier obstacle est juste une pensée intolérable pour moi.”

Mais le succès du bloc de marijuana récréative de Noem a inspiré une campagne d’opposition plus vigoureuse cette année.

Jim Kinyon, un conseiller qui dirige les services sociaux catholiques à Rapid City, a déclaré avoir été pris par surprise lorsque les électeurs ont décidé de légaliser le pot en 2020.

Pas cette année. Il dirige une organisation appelée Protecting South Dakota Kids avec le message que la légalisation du pot pour les adultes serait préjudiciable aux enfants. Le groupe a diffusé des publicités agressives mettant en vedette des visages de jeunes enfants recouverts des mots : “Future Drug Addicts”.

“Il s’agit de mes familles, de mes communautés et de mes enfants”, a déclaré Kinyon.

Lors d’un événement de campagne pour le groupe la semaine dernière dans un parc d’attractions de go-kart et de mini-golf de Sioux Falls, environ trois douzaines de personnes d’âge moyen se sont réunies pour entendre une présentation sur les dangers de l’utilisation du pot et élaborer des stratégies pour convaincre leurs amis et voisins. de ne pas voter pour la légalisation une seconde fois.

“J’ai l’impression que nous sommes une palissade sur une plage et qu’un tsunami arrive”, a déclaré Ed Moses, un soldat retraité de la patrouille routière de l’État du Missouri qui a adapté le message anti-pot qu’il a donné une fois aux élèves du secondaire à un anti- message de légalisation pour les électeurs.

Il a souligné le Colorado pour affirmer que la légalisation a ouvert une foule de problèmes.

Dans les années qui se sont écoulées depuis que le Colorado est devenu le premier pays du pays à légaliser le pot récréatif, il a connu une augmentation des décès sur la route où les conducteurs ont été testés positifs pour la marijuana, selon le programme The Rocky Mountain High Intensity Drug Trafficking Area. Selon le rapport, plus de personnes dans le Colorado consomment de la marijuana, mais les jeunes de 12 à 17 ans ont en fait signalé une diminution des taux de consommation récente de marijuana.

Schweick a déclaré que la campagne de l’opposition se fondait sur la désinformation. Il a déclaré qu’il partageait l’objectif d’éloigner le cannabis des enfants, mais a ajouté que les opposants “veulent utiliser une politique d’interdiction ratée qui n’a pas réussi, même si nous l’avons essayée pendant près d’un siècle”.

Il a concédé que la légalisation du pot pour adultes ne ferait pas disparaître instantanément le marché clandestin, mais a soutenu qu’avec le temps, une industrie bien réglementée pourrait le remplacer.

Pour l’instant, l’industrie légale du pot du Dakota du Sud ne fait que commencer avec le cannabis médical. Depuis l’ouverture en septembre du Flower Shop Dispensary à Sioux Falls, le propriétaire Peter Dikun a vu un flux constant de clients, mais pas encore assez pour rentabiliser son entreprise.

Il espère que les électeurs légaliseront le pot récréatif, lui donnant une chance à la fois de développer son entreprise et de prouver son argument selon lequel le pot peut être réglementé comme l’alcool. Il a dit qu’il essayait toujours de convaincre certains membres de sa famille de cet argument avant les élections de novembre, mais qu’ils voteraient probablement contre.

“Vous nagez constamment à contre-courant”, a déclaré Dikun.

Stephen Groves, l’Associated Press