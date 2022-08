Est-ce que “l’arrêt silencieux” est une bonne idée ? Voici ce que disent les experts en milieu de travail

Maggie Perkins a déclaré qu’elle avait commencé à “arrêter tranquillement” son travail d’enseignante en 2018, avant même que cela ne devienne une tendance TikTok. “Je n’avais aucune raison de me bousculer car en tant qu’enseignant, il n’y a pas d’opportunités de promotion. Si vous êtes la personne qui remporte le prix de l’enseignant de l’année, [you’ll] gagnez le même salaire que quelqu’un qui ne l’est pas”, a déclaré la mère de 30 ans à CNBC. Pour être clair, il n’y a pas de définition unique du terme arrêt silencieux. Pour certains, cela signifie fixer des limites et ne pas entreprendre de travail supplémentaire ; pour d’autres, cela signifie simplement ne pas aller au-delà. Cependant, la plupart conviennent que cela ne signifie pas que vous quittez votre emploi. Quatre ans plus tard, après avoir tranquillement arrêté a commencé à faire des vagues sur TikTok, Perkins a également réalisé une vidéo sur la façon de le faire en tant qu’enseignant. Cela inclut de faire votre travail uniquement pendant les heures contractuelles, de ne pas entreprendre de travail supplémentaire parce que c’est ainsi que vous vous épuisez ou que vous en profitez, a-t-elle déclaré dans sa vidéo.

“Je ne me suis pas portée volontaire pour les comités. Je ne suis pas restée tard et je n’ai pas fait plus. J’ai juste enseigné mes cours et j’étais une bonne enseignante”, a-t-elle déclaré à CNBC Make It dans une interview virtuelle.

Ce que les travailleurs recherchent

Même si le terme d’abandon silencieux est peut-être nouveau, le concept ne l’est pas. Michael Timmes, spécialiste senior chez Insperity, une société de conseil en ressources humaines, a déclaré qu’il y a toujours eu des employés qui réagissent à l’épuisement professionnel en “faisant le strict minimum”. “Aujourd’hui, c’est la génération Z qui en est le moteur, même si cela est évident à travers toutes les générations. Cela a pris de l’ampleur sur les plateformes de médias sociaux”, a-t-il ajouté.

Ce qui était autrefois un défi agressif passif de l’équilibre travail-vie devient maintenant une demande très directe. Ce n’est plus une demande. C’est une demande. Jaya Das Directeur général pour Singapour et la Malaisie, Randstad

Pour Jaya Dass, directrice générale de Randstad pour Singapour et la Malaisie, l’arrêt silencieux est un « impact résiduel » de Covid-19 et la Grande Démission, où les salariés se sont sentis habilités à prendre le contrôle de leur travail et de leur vie personnelle. “Ce qui était autrefois un défi passif agressif de l’équilibre travail-vie devient maintenant une demande très directe”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est plus une demande. C’est une demande.” Kelsey Wat, un coach de carrière, a accepté, et a déclaré que l’arrêt silencieux est désormais un moyen pour les travailleurs de “s’en tenir” aux entreprises qui les considèrent “comme un autre rouage de la machine”.

Le problème avec la grande démission est qu’elle suppose que tout le monde a un autre endroit où aller, a ajouté Dass. Mais pour les personnes qui estiment qu’elles n’ont pas d’autre emploi où aller et qu’ils ont besoin de conserver leur emploi, cesser de fumer tranquillement est devenu la prochaine option disponible. “Si personne ne vous demande de partir, pourquoi ne pas en faire moins par défaut et vous en tirer? Vous gagnez du temps là où vous en êtes”, a ajouté Jass. “Cela pourrait provenir de ce sentiment général de désespoir … avec ce qui se passe avec l’inflation ou le coût de la vie, tout un tas de choses dont les gens ne se sont pas remis.” L’abandon silencieux est-il bénéfique et que pensent les responsables du recrutement des abandons silencieux ?

Quand l’abandon silencieux se retourne contre vous

Cependant, l’abandon silencieux en théorie et en pratique peut sembler différent pour chaque individu. Les experts ont déclaré que le concept est inquiétant car il peut aller au-delà de la simple recherche d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. “Arrêter tranquillement supprime tout investissement émotionnel que vous pourriez avoir dans votre travail, ce qui est triste étant donné que la plupart d’entre nous passent une grande partie de notre temps au travail”, a déclaré Wat. “La plupart d’entre nous voulons être fiers du travail que nous faisons et des contributions que nous apportons. Nous voulons voir notre impact et nous en sentir bien. Arrêter de fumer tranquillement ne le permet pas.” Elle a ajouté qu’il est possible de maintenir des limites saines et de rester émotionnellement investi au travail. Timmes était d’accord et a déclaré qu’il y avait une différence entre un meilleur équilibre travail-vie personnelle et “être totalement désengagé”.

Du point de vue du bureau, le fait de démissionner discrètement peut provoquer des conflits entre les employés, car certains employés auront l’impression que les autres ne portent pas leur poids. Michel Timmes Spécialiste senior en ressources humaines, Insperity

“Un employé qui se présente tous les jours, passe à l’action, refuse certains projets par manque d’intérêt et n’a aucune envie d’évoluer dans sa carrière actuelle ou de développer des compétences est très différent d’un cas de conciliation travail-vie personnelle.” Il a ajouté que l’abandon silencieux pourrait être une tendance positive si les travailleurs se concentraient sur la maximisation de leurs heures au bureau. “Le seul problème : la tendance ne reflète pas cette mentalité pour le moment”, a déclaré Timmes. Il y a aussi de mauvaises qualités qui peuvent être adoptées à partir d’un arrêt tranquille, comme le manque de motivation, le sous-développement des compétences, le manque de flexibilité et l’incapacité à travailler en équipe. “Du point de vue du bureau, le fait de démissionner discrètement peut provoquer des conflits entre les employés, car certains employés auront l’impression que d’autres ne portent pas leur poids”, a-t-il ajouté.

“Dans l’ensemble, cela peut se retourner contre l’employé et peut également créer une vague d’employés inadéquats et sous-développés.” Kevin O’Leary, un investisseur et star de “Shark Tank” d’ABC a également déclaré que cesser de fumer en silence est “une très mauvaise idée”. “Les gens qui vont au-delà pour essayer de résoudre les problèmes de l’organisation, de leurs équipes, de leurs managers, de leurs patrons, ce sont ceux qui réussissent dans la vie”, a déclaré O’Leary.

Cependant, Perkins a insisté sur le fait que cesser de fumer tranquillement ne signifie pas se relâcher au travail – même si elle a reconnu que certaines personnes peuvent le faire. “J’apprécie mon travail et j’y consacre des heures, mais je veux juste respecter mon temps et mon énergie”, a-t-elle ajouté. Perkins a depuis quitté l’enseignement et est maintenant consultant académique et tuteur à temps plein. Elle dit maintenant qu’elle est prête à aller au-delà de son rôle actuel. “C’est parce que c’est une entreprise qui m’a montré qu’elle m’apprécie et que je reçois des commentaires très respectueux de mon patron, c’est un environnement de travail sain”, a-t-elle expliqué. “Si mon patron avait été vraiment négatif envers moi dans le passé, j’aurais simplement dit non.” Perkins a déclaré qu’elle avait l’habitude d’arrêter de fumer “par nécessité”. “J’ai eu ma première fille [in 2018] … Si j’étais en retard pour aller la chercher à la garderie, ils me mettaient une amende d’un dollar par minute et donc si je ne quittais pas le travail presque aussitôt que mes élèves avaient quitté le bâtiment, alors j’allais devoir payer des frais.

Pourquoi arrêter de fumer tranquillement peut fonctionner

Arrêter tranquillement peut être bénéfique en donnant plus de temps aux employés pour poursuivre des projets passionnés, a souligné Timmes. “L’employé peut être en mesure de sortir des sentiers battus, de se sentir plus frais et de devenir plus efficace pendant les heures de travail.” Wat a ajouté que cesser de fumer tranquillement peut soulager à court terme les employés d’un environnement de travail “trop ​​axé sur les résultats”.

En fin de compte, arrêter tranquillement consiste à… combattre la croyance de longue date selon laquelle la seule façon de progresser professionnellement est de travailler bien au-delà de vos limites et d’adopter une mentalité de « oui ».

“Je peux voir à quel point arrêter tranquillement pendant une saison peut les aider à se recentrer sur leurs besoins en dehors du travail et, espérons-le, les amener à se remettre de leur épuisement professionnel et à clarifier leurs besoins et leurs limites sur le lieu de travail”, a-t-elle ajouté. “En fin de compte, arrêter tranquillement consiste à… combattre la croyance de longue date selon laquelle la seule façon de progresser professionnellement est de travailler bien au-delà de vos limites et d’adopter une mentalité de “oui”.