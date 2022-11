Est-ce que la vedette de Prabhas Salaar et la vedette de Fahadh Faasil Dhooomam briseront les records au box-office de KGF 2 et de Kantara? Voici pourquoi les chances les favorisent

Les films Kannada ont augmenté et comment. KGF Chapitre 1en 2018, n’était que la pointe de l’iceberg, car 2022 s’est avéré être l’avènement du Kindustrie cinématographique annada entrer dans la cour des grands Bollywood, Kollywood et Tollywoodavec le succès pan-indien et mondial de KGF 2 et Kantara. Le point commun entre ces trois innovations révolutionnaires Films kannada et la seule raison pour laquelle Cinéma Kannada a enfin laissé une marque indélébile sur la carte du cinéma indien est Films d’Hombale, la maison de production derrière tous les films susmentionnés. Et maintenant, Hombale Films semble prêt à augmenter encore son succès avec ses prochaines sorties comme Prabhas vedette Salar et Fahad Faasil vedette Dhoomam.

Records au box-office KGF 2 et Kantara pour Hombale Films

Comme indiqué précédemment, KGF 1 lancez simplement le bal pour Films kannada, KGF Chapitre 2 a commencé à établir des records à partir du moment où son teaser est tombé, suivi de plusieurs jalons au box-office, notamment être le plus rapide à 100, 200 et 300 crore, en plus d’être actuellement le troisième film indien le plus rentable de tous les temps dans le monde avec 29 autres box-office enregistrements. Hombale Films a suivi KGF 2 avec Kantara cette année même, qui a réussi à attirer plus de visiteurs que les deux KGF et KGF 2 au Karnataka en route pour être le troisième plus gros chiffre d’affaires film sud de 2022 après RRR et KGF 2, quelque chose que personne, même probablement les grands patrons et le personnel de Hombale n’aurait cru possible avant sa sortie.

Salaar, Dhoomam et Bagheera s’apprêtent à apporter plus de gloire au box-office

Maintenant, il semble que la course de rêve de Hombale Films devrait se poursuivre avec leurs prochaines sorties sur grand écran, notamment Salaar, Dhoomam et Bagheera. Alors que le premier a tout pour être enfin Prabhas de retour à ses manières de superstar au box-office, Dhoomam pourrait également enfin propulser Fahadh Faasil au statut de star pan-indienne tandis que le second pourrait être l’assassin silencieux, le prochain Kantara pour le studio. De toute façon, on dirait Hombale est sur le point de prendre à la fois le cinéma Kannada et le L’industrie cinématographique du Sud en général à des hauteurs supérieures.