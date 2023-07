Le spectaculaire vainqueur tardif de Diogo Jota contre Tottenham a poussé Jurgen Klopp à se tirer les ischio-jambiers en avril – et le patron de Liverpool a clairement exprimé ses sentiments à ce sujet le lendemain en plaisantant.

Klopp s’est blessé lors de célébrations effrénées qui ont suivi le but de Jota lors d’un triomphe 4-3 à Anfield, lorsque l’Allemand s’est également retrouvé dans l’eau chaude pour avoir approché le quatrième officiel.

C’était une célébration que Klopp a admis plus tard qu’il regrettait – pas qu’il puisse exactement blâmer Jota pour la blessure. Ou pourrait-il ?

« Il l’a fait, en fait ! » Jota a dit QuatreQuatreDeux dans une interview exclusive. « Je ne peux pas vous dire ce qu’il a dit, mais quand il m’a vu le lendemain, il m’a juste pointé du doigt… »

Aucun prix pour deviner de quel doigt il s’agissait probablement, bien que l’échange ait été léger – l’attaquant portugais a établi une relation solide avec son manager depuis qu’il a rejoint Liverpool en septembre 2020.

Le vainqueur de Jota contre les Spurs est venu devant le Kop, après que les visiteurs aient déjà riposté de 3-0, et se classe comme l’un de ses moments les plus spéciaux pendant son séjour à Liverpool.

« Pour moi, ce fut un grand moment », a-t-il déclaré. « J’ai marqué des vainqueurs à Anfield lors de ma première saison, mais il n’y avait pas de foule. Tout le monde me disait : ‘Oh, tu viens de marquer un but gagnant devant le Kop, ça aurait été incroyable si les fans étaient là’. J’ai dû attendre quelques années de plus pour ressentir ce sentiment. Avoir ce moment était vraiment spécial – je m’en souviendrai longtemps.

« Je n’ai même pas remarqué que le manager se blessait à ce moment-là. Quand je suis arrivé dans le vestiaire, j’avais déjà quelques amis qui m’envoyaient le lien vidéo de lui se tirant les ischio-jambiers après mon but. Vous ne pouvez pas écrire un script comme ça. Je pense que ça ne l’a pas dérangé, car c’était un moment clé pour l’équipe. C’est une bonne histoire à raconter !

* Lire l’intégralité de l’interview de Diogo Jota dans le nouveau numéro de FourFourTwo, en boutique à partir du jeudi 22 juin.

