Pourtant, une autre femme a présenté des allégations de harcèlement sexuel contre le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, son septième accusateur à ce jour, portant les accusations alors que les principaux sénateurs américains se font l’écho des demandes croissantes de démission.

La journaliste Jessica Bakeman a parcouru vendredi les pages du New York Magazine pour accuser le gouverneur de « cahier de texte » harcèlement sexuel, disant qu’il « Choqué et humilié » elle en public avec des commentaires touchants et suggestifs inappropriés.

Lors d’une fête de Noël au manoir exécutif en décembre 2014, Bakeman, alors âgée de 25 ans, dit qu’elle se préparait à partir et s’est approchée de Cuomo pour lui dire au revoir, à quel point le gouverneur « A pris ma main, comme pour la serrer, puis a refusé de lâcher prise. »

« Il a mis son autre bras autour de mon dos, sa main sur ma taille, et m’a tenu fermement en place tout en indiquant à un photographe qu’il voulait que nous posions pour une photo, » Bakeman a écrit. «Gardant son emprise sur moi alors que je me tortillais pratiquement pour m’éloigner de lui, le gouverneur a tourné mon corps pour faire face à une direction différente pour une autre photo. Il ne m’a jamais lâché la main.

Puis il s’est tourné vers moi avec un sourire espiègle sur son visage, devant tous mes collègues, et a dit: «Je suis désolé. Est-ce que je vous met mal à l’aise? Je pensais que nous allions régulièrement.

Cuomo dit qu’il prend des milliers de photos avec des gens et "Je n’ai jamais voulu mettre qui que ce soit mal à l’aise." Sauf quand Cuomo a réalisé que j’étais mal à l’aise, il est allé plus loin et a fait un commentaire inapproprié. Il savait ce qu’il faisait. https://t.co/z1G9WUZc5e – Jessica Bakeman (@jessicabakeman) 12 mars 2021

Alors que Bakeman a déclaré qu’elle n’avait jamais eu l’impression que Cuomo faisait une véritable passe, elle a noté «Ce n’était pas une question de sexe. C’était une question de pouvoir » suggérant que l’affichage était destiné à lui faire sentir «Petit et faible.»

«Ce n’est pas que Cuomo épargne les hommes dans son orbite de son comportement d’intimidation et de dégradation. Mais la façon dont il intimide et rabaisse les femmes est différente. » elle a continué. «Il utilise des insinuations touchantes et sexuelles pour attiser la peur en nous. Telle est la définition classique du harcèlement sexuel. »

L’accusation du journaliste fait suite à des allégations similaires de six autres femmes, dont plusieurs sont des aides actuelles ou anciennes de Cuomo. Associées à d’intenses critiques sur la réponse du gouvernement à la pandémie – à savoir sa gestion des maisons de retraite et la transparence de ses politiques – les accusations ont déclenché une enquête de destitution de Cuomo et des appels généralisés à sa démission. Au moins 118 des 213 législateurs de l’État de New York ont ​​demandé sa démission, parmi lesquels le chef de la majorité au Sénat, Andrea Stewart-Cousins.

Aussi sur rt.com Le président de la NY House lance une enquête de destitution contre Cuomo au sujet d’allégations de harcèlement sexuel et de dissimulation d’une maison de retraite Covid

Les législateurs au niveau national se sont également joints à ces demandes, le chef de la majorité au Sénat américain Chuck Schumer et la sénatrice Kirsten Gillibrand, tous deux démocrates représentant New York, publiant vendredi une déclaration commune demandant à Cuomo de quitter ses fonctions.

«En raison des multiples et crédibles allégations de harcèlement sexuel et d’inconduite, il est clair que le Gouverneur Cuomo a perdu la confiance de ses partenaires au pouvoir et du peuple de New York. Le Gouverneur Cuomo devrait démissionner, » ils ont dit.

Plusieurs démocrates de haut niveau à la Chambre des États-Unis, y compris les représentants de New York. Jerry Nadler et Alexandrie Ocasio-Cortez, a publié des déclarations similaires vendredi.

Au milieu des critiques croissantes, le président de l’Assemblée démocratique de l’État, Carl Heastie, a autorisé jeudi une enquête sur le harcèlement et les scandales des maisons de soins infirmiers, ce qui pourrait être la première étape vers la destitution du gouverneur. Pendant ce temps, le procureur général de New York, Letitia James, poursuit une enquête distincte sur l’inconduite sexuelle présumée, bien que Heastie ait déclaré que son enquête n’interférerait pas avec les AG.

Bien que Cuomo ait reconnu que son « espiègle » les commentaires et les actions peuvent avoir été mal interprétés comme « Flirt indésirable », il a jusqu’à présent nié avoir touché de manière inappropriée une femme, rejetant également des appels à sa démission comme « antidémocratique. » Il a réitéré ces démentis lors d’un presser vendredi, suggérant aux journalistes que ses accusateurs pourraient avoir des arrière-pensées, bien que les enquêtes sur lui devraient néanmoins être menées. « Complètement et rapidement. »

