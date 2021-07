Est-ce que je veux des enfants ? – Vox

« Pourquoi as-tu changé de travail pour prendre soin de nous, et pas papa ? »

Ma mère soupira. C’était la première fois que je lui posais cette question directement.

Comme de nombreuses familles, nous n’avions pas pu nous voir en personne pendant la majeure partie de 2020, nous étions donc en appel vidéo. Mais contrairement à de nombreuses familles, notre conversation était enregistrée.

J’avais l’intention de faire un épisode de notre série YouTube Originals Heureux que vous ayez demandé à propos d’une question qui me trotte souvent dans la tête ces derniers temps : « Est-ce que je veux des enfants ? Ma mère avait accepté d’en faire partie. C’était une autre façon dont elle avait accepté de se mettre mal à l’aise pour me soutenir – comme la grossesse et les compétitions de natation tôt le matin et cette fois, je me suis mis une perle dans le nez à l’école maternelle et elle a dû quitter une réunion de travail importante pour m’emmener Au médicin.

« Eh bien, ce n’était pas complètement volontaire », a finalement répondu ma mère. « J’étais jeune et très ambitieux et je pensais juste que je pouvais tout faire, quel que soit l’environnement. Et cela s’est avéré ne pas être vrai.

« J’en ai vraiment peur, ai-je avoué.

Pendant la majeure partie de ma vie, j’ai supposé que je voulais des enfants. Mais à mesure que la question devient moins théorique, il devient plus difficile de répondre. Un rapport de 2017 du Bureau du recensement des États-Unis montre que parmi les couples hétérosexuels mariés, les revenus moyens de la conjointe diminuent considérablement immédiatement après l’accouchement et ne se rétablissent que lorsque l’enfant a 9 ou 10 ans. Le revenu moyen du conjoint masculin ne fait qu’augmenter.

De plus, dans de nombreux pays, dont les États-Unis, les données d’enquêtes suggèrent que les parents sont moins heureux que les adultes sans enfant et déclarent des niveaux plus élevés d’anxiété et de dépression. Les chercheurs appellent cela le « écart du bonheur ». Le professeur Jennifer Glass, qui a mené plusieurs études sur le bonheur parental aux États-Unis, me dit que les parents sont souvent surpris par ses résultats. « Si nous demandions aux parents : ‘Vos enfants vous ont-ils rendu heureux ?’ Ils diraient tous oui. je dirais oui ! Tout le monde que je connais dirait oui, personne ne dira que leurs enfants les ont rendus malheureux. Mais ce que leurs enfants ont apporté dans leur vie à bien des égards, c’est de l’anxiété, du stress et des problèmes financiers qu’ils n’auraient pas connus. »

Qu’est-ce que ma mère aurait fait d’autre avec le temps, l’énergie et l’argent qu’elle a dépensé pour moi ? Je l’imagine en train de lire un livre un dimanche matin au lieu de m’emmener à ces compétitions de natation. Courir pour le bureau. Faire un voyage au Népal.

Mais quand je partage la recherche sur l’écart de bonheur avec ma mère, elle me dit qu’il manque « toute la joie » – les hauts émotionnels – que les enfants procurent. « Il y a cette petite flamme quelque part en vous qui est allumée et qui ne s’éteint jamais. » Le professeur Glass est d’accord : « La teneur émotionnelle de la vie est plus plate sans enfants. »

J’ai peur de rater quelque chose, mais je ne sais pas exactement ce que c’est. J’ai peur de rater quelque chose. Alors que l’image d’une vie « plate » s’étend devant moi, j’imagine créer des collines, comme si mes décisions étaient un jeu RollerCoaster Tycoon. Mais je ne peux pas dire si ces collines sont les sommets émotionnels d’avoir des enfants, ou les projets et les activités qui pourraient être plus faciles sans eux.

Cette vidéo — le premier des cinq nouveaux épisodes de Heureux que vous ayez demandé – est une exploration de cette énorme décision de vie. Comment puis-je décider d’avoir des enfants? Combien de temps ai-je pour prendre cette décision ? Comment rendre cette décision plus libre et plus facile, tant pour les personnes qui veulent être parents que pour celles qui ne le souhaitent pas ?

Avant la fin de notre appel, après avoir exposé mes angoisses à l’idée d’avoir des enfants et ce que cela pourrait signifier, ma mère m’a rappelé : elle est allée au Népal. Je suis celui qui ne l’a pas encore fait.

