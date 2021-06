‘Est-ce que je te manque?’ Trump se moque des médias de « fausses nouvelles », fait exploser Biden et taquine le potentiel de 2024 lors du premier rassemblement depuis janvier (VIDEOS) – RT USA News

Le 45e président américain Donald Trump s’est adressé samedi à ses partisans à Wellington, dans l’Ohio, lors de son premier rassemblement depuis des mois, le diffusant sur une nouvelle plate-forme médiatique en ligne pour contourner la censure des Big Tech.

Remerciant le « patriotes » assister à l’événement pour « participation incroyable », Trump s’en est alors immédiatement pris à l’administration démocrate de son successeur.

Après seulement 5 mois, l’administration Biden est déjà une catastrophe complète et totale.

« Pauvres frontières, elles étaient si parfaites » Trump s’est d’abord plaint des politiques d’immigration strictes au cours de sa propre présidence, accusant l’administration actuelle de la crise actuelle des migrants à la frontière américano-mexicaine. Il a ensuite fustigé Biden sur la politique étrangère également, affirmant que « La Chine, la Russie et l’Iran humilient notre pays.

Trump a commenté les dernières tendances du Pentagone : « Vous voyez ces généraux ces derniers temps à la télévision ? Ils sont ‘réveillés’. » Il ajouta: « Les hauts gradés militaires sont devenus des chefs faibles et inefficaces, et nos ennemis regardent et ils rient. »

TRUMP : « Vous voyez ces généraux à la télévision ces derniers temps ? Ils sont ‘réveillés' ». Théorie. » pic.twitter.com/F0ck0ntZqz – Newsmax (@newsmax) 27 juin 2021

Il a cependant revendiqué le retrait des troupes américaines d’Afghanistan, que l’administration Biden prévoit d’achever d’ici le 11 septembre : « J’ai commencé le processus. Toutes les troupes reviennent. Ils n’ont pas pu arrêter le processus. 21 ans, c’est assez, n’est-ce pas ? »

Trump sur le retrait de l’Afghanistan : « J’ai lancé le processus. Toutes les troupes reviennent. Ils ne pouvaient pas arrêter le processus. 21 ans, c’est assez, non ? pic.twitter.com/BACqgzB2Kc – La colline (@thehill) 27 juin 2021

Trump a également raillé les médias des « fausses nouvelles », demandant aux journalistes présents au rassemblement : « Je te manque ? Je leur manque. Ils regardent leurs mauvaises notes et disent : « Ce type nous manque. J’ai dit que ça allait arriver, j’attendais qu’ils me soutiennent, en fait. »

Trump interpelle les journalistes des « fake news » présents : « Je vous manque ? Je leur manque… ils regardent leurs mauvaises notes et ils disent » Ce type nous manque. « » pic.twitter.com/HsaPYmhgn6 – Newsmax (@newsmax) 27 juin 2021

Cependant, les principaux réseaux d’information américains (CNN, MSNBC, Fox) ont décidé de ne pas diffuser le dernier discours de Trump, selon Deadline, seul C-SPAN portant le rassemblement dans le cadre de sa série « Road to 2024 ». L’ex-président a mentionné les réseaux lors de l’événement comme « fausses nouvelles CNN » et « MSDNC », avant d’ajouter : « Fox n’a pas été aussi génial non plus, n’est-ce pas ?

Alors que le rassemblement visait à approuver les candidats républicains pro-Trump lors des prochaines élections de mi-mandat de 2022, la réélection potentielle de Trump en 2024 pour la Maison Blanche a été évoquée – ou évoquée – à plusieurs reprises.

« Nous avons gagné les élections deux fois, et il est possible que nous devions les gagner une troisième fois », Trump a déclaré à un moment donné de son discours, doublant son refus de concéder les élections de 2020 à Joe Biden. En conséquence, le public a commencé à scander : « ETATS-UNIS! »

L’ancien président Donald Trump : « Nous avons remporté les élections deux fois, et il est possible que nous devions les gagner une troisième fois. » pic.twitter.com/7IlbAqIq3h – Le post-millénaire (@TPostMillennial) 27 juin 2021

Le représentant Jim Jordan (R-Ohio), un fervent partisan de l’ex-président, a fait part à Trump des souhaits de ses partisans sur scène : « Ils veulent avoir de vos nouvelles. Ce qu’ils veulent surtout, c’est que vous vous présentiez en 2024 et que vous retourniez à la Maison Blanche. »

Trump a terminé en faisant à nouveau l’éloge de ses partisans et en promettant que le mouvement « n’abandonnera jamais » et cela « le combat ne fait que commencer. » Entre autres, l’ex-président promis à « briser les monopoles des Big Tech » et « restaurer le droit à la liberté d’expression en Amérique ».

L’ancien président a été banni des plateformes de médias sociaux depuis son dernier grand rassemblement le 6 janvier à Washington, DC, après quoi il a été accusé d’être l’instigateur de l’émeute du Capitole qui a suivi. Après des mois de silence sur tous les réseaux sociaux, samedi, le bureau de Trump a confirmé que l’ex-président avait désormais un compte officiel sur Rumble, une plateforme vidéo rivale de YouTube, où l’enregistrement complet de son discours est désormais disponible.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!