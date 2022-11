Est-ce que je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! sur ITV le samedi?

ANT et Dec sont de retour sur nos écrans pour la nouvelle série I’m a Celebrity.

L’édition 2022 est de retour en Australie pour la première fois en deux ans et de nombreux fans se demandent si l’émission est diffusée tous les soirs.

Quels jours est I’m A Celebrity sur ITV ?

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici est généralement diffusé à 21 heures tous les jours sur ITV.

La nouvelle série a commencé le dimanche 6 novembre et les téléspectateurs peuvent s’attendre à ce que l’édition 2022 dure environ trois semaines.

Les fans peuvent regarder des épisodes qui ont déjà été diffusés sur ITV Hub.

Comme toujours, notre duo Geordie préféré Ant McPartlin et Declan Donnelly sont les hôtes.

Est-ce que je suis une célébrité le week-end ?

Pour l’édition 2022, les téléspectateurs peuvent s’attendre à ce que les épisodes soient diffusés le samedi et le dimanche.

Les émissions du samedi ont déjà jeté un coup d’œil sur tous les meilleurs morceaux de la semaine précédente, mais cette année, un épisode normal sera diffusé.

La finale habituelle de I’m a Celebrity est diffusée dans un épisode du dimanche.

Qui fait partie du casting de I’m A Celebrity 2022 ?

Pour 2022, ITV nous a apporté un mélange éclectique de visages célèbres.





Cela inclut les stars du feuilleton les plus appréciées du pays, les héros du football, les légendes de la musique et même les politiciens et les membres de la famille royale.

La liste complète des stars qui ont sauté le pas est :