I’M A CELEBRITY est sur nos écrans depuis 20 ans et les fans adorent plus que jamais la nouvelle série.

L’édition 2022 de la série est la 22 du salonnd versement – mais combien est-il filmé en direct?

Rex

Est-ce que je suis une célébrité en direct ?

Tous les épisodes de I’m A Celebrity…. Get Me Out of Here est généralement filmé en direct depuis le studio par les présentateurs Ant et Dec à 21 heures, heure britannique.

Comme le décalage horaire entre le Royaume-Uni et l’Australie est de 11 heures, notre duo Geordie préféré est présent aux premières heures du matin.

Mis à part les essais en direct et la finale, la plupart du contenu est préenregistré de la veille et est montré aux téléspectateurs après qu’il s’est produit.

Au fil des ans, les liens et gags hilarants d’Ant et Dec pendant les liens sont devenus un incontournable de la série.

En savoir plus sur Je suis une célébrité coupes de la jungle Ant et Dec révèlent que les «réductions d’ITV» les ont laissés partager des accessoires sur I’m A Celeb ARL DIT ! J’étais sur I’m A Celebrity – les producteurs cachent aux téléspectateurs des moments bizarres que nous mangeons vraiment

Il a produit des croquis emblématiques, notamment les plaisanteries ironiques de Dec sur Denis Wise en tant que “très petit homme”, ou les blagues de longue date d’Ant sur Celebrity MasterChef.

Cependant, cela ne se passe pas toujours comme prévu.

Par exemple, lors de l’épisode en direct du mardi 8 2022, les téléspectateurs ont eu des points de suture après que la caméra n’a pas réussi à couper après leur segment.

Le couple a été pris au dépourvu lorsque la caméra est restée sur le duo d’accueil au lieu de couper les camarades de camp.





Mais comme toujours, Ant et Dec ont continué à sourire même s’ils n’étaient pas censés être à l’antenne.

Où est Je suis une célébrité 2022 ?

Malgré une interruption de deux ans au Pays de Galles, l’édition 2022 de I’m A Celebrity est revenue en Australie et est filmée dans le parc national de Springbrook à Murwillumbah, en Nouvelle-Galles du Sud.

Le camp où dorment et mangent les célébrités se trouve à Dungay Creek.

L’entrée de ce lieu de tournage est une vaste zone de bâtiments comprenant des installations médicales sur place, des conteneurs pour le stockage des accessoires et d’autres installations en coulisses.

Les familles et amis des camarades de camp sont hébergés ici chaque matin lors des expulsions.

De cette zone, une route à accès restreint monte jusqu’au site des studios, où Ant et Dec animent l’émission.

En savoir plus sur le soleil POINT D’ÉBULLITION Je suis un chef – voici la plus grosse erreur lors de la cuisson des pâtes et comment y remédier COUP DE MAIN MoneySavingExpert de Martin Lewis révèle comment obtenir 200 £ d’argent gratuit

Quels jours I’m A Celebrity est-il diffusé sur ITV ?

Je suis une célébrité est généralement diffusé à 21 heures tous les jours sur ITV.

La nouvelle série a commencé le dimanche 6 novembre et les téléspectateurs peuvent s’attendre à ce que l’édition 2022 dure environ trois semaines.

Les fans peuvent regarder des épisodes qui ont déjà été diffusés sur ITV Hub.