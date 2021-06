New Delhi: L’actrice vétéran Neena Gupta, qui a récemment publié son autobiographie ‘Sach Kahun Toh’, a répondu au trolling qu’elle a reçu des internautes pour avoir rencontré le célèbre chanteur Gulzar en short.

Tout a commencé samedi lorsque l’actrice s’est rendue sur Instagram pour publier une vidéo de sa visite à Gulzar chez lui pour lui offrir son livre. Dans la vidéo, elle a été vue en fangirl sur lui et vêtue d’une chemise et d’un short à fleurs. Sa tenue a attiré l’attention de certaines personnes et les a irritées car elles pensaient que ce n’était pas approprié pour une rencontre avec un chanteur vétéran tel que Gulzar.

Un utilisateur a commenté lui demandant d’agir en fonction de son âge, ils ont écrit : « Age ke hisab se chalo madame ». Un autre utilisateur a écrit « Gulzar sahab k pass aap gaye le wo time aapko saadi pehen kr jana chahiye tha… désolé….kyuki Gulzar sahab Gulzar sahab hai. »

Découvrez le clip vidéo de la rencontre de Neena avec Gulzar:

Répondant aux commentaires durs, elle a déclaré à ETimes : « Je ne comprends pas quand quelqu’un écrit que j’ai été trollée pour ça. C’est de la foutaise. Quelle est la définition de » troller » ? Cela ne signifie-t-il pas que plusieurs personnes vous critiquent ? Regardez le nombre d’éloges que j’ai reçus. Dois-je vraiment m’embêter avec seulement 2 ou 4 personnes ? »

Elle a en outre précisé qu’elle ne voulait accorder aucune importance ou attention aux trolls car ils sont en nombre minuscule par rapport aux personnes qui l’adorent. Elle a dit : « Pourquoi ? Pourquoi devrais-je accorder de l’importance à 2 à 4 personnes alors qu’elles ne représentent qu’un faible pourcentage, ce qui contraste avec ceux qui m’ont aimé pour cela ?

L’autobiographie de Neena Gupta « Sach Kahun Toh » a été lancée par Kareena Kapoor Khan le 14 juin.

Côté travail, l’actrice a été vue pour la dernière fois dans « Sardar Ka Grandson » réalisé par la débutante Kaashvie Nair avec Arjun Kapoor, Rakul Preet Singh, Soni Razdan, Kumud Mishra, Kanwaljit Singh et Divya Seth.