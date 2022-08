‘Est-ce que j’ai été vacciné contre la poliomyélite?’ et autres questions, réponses

Le cas confirmé du mois dernier dans le comté de Rockland, à New York, s’est produit chez un adulte non vacciné qui a développé des symptômes graves, notamment une paralysie, et a été hospitalisé, selon le département de la santé de l’État de New York.

Les effets graves de la poliomyélite comprennent la méningite, une infection de l’enveloppe de la moelle épinière et/ou du cerveau, et la paralysie, l’incapacité de bouger certaines parties du corps, la agence dit. Et malheureusement, il n’y a pas de remède contre le virus et seulement un traitement pour les symptômes.

Une fois que la poliomyélite a traversé le “câblage”, qu’elle utilise comme métaphore pour les nerfs, “cela ruine le câblage, et donc vous ne recevez aucun signal nerveux vers vos muscles et vos muscles cessent tout simplement de fonctionner”, dit Foster.

À quel point devrais-je m’inquiéter de la poliomyélite en ce moment ? Suis-je en danger ?

La bonne nouvelle est que si vous êtes vacciné contre la poliomyélite, vous n’avez aucune raison de vous inquiéter à moins que vous ne soyez immunodéprimé, dit Foster.

Elle recommande aux personnes immunodéprimées de consulter leur médecin, qui peut alors suggérer de vérifier leur taux d’anticorps. Les résultats aideront à décider s’ils doivent recevoir ou non un rappel contre la poliomyélite.

Pratiquer une bonne hygiène des mains, comme se laver les mains avant de manger, est également un excellent moyen de se protéger davantage, ajoute-t-elle.

“Le principal mode de transmission de la poliomyélite est fécal, oral, donc tout ce que nous avons fait depuis le début de la pandémie, je pense que c’est une très bonne chose”, déclare Foster. “Et cela va aussi protéger contre la poliomyélite.”

Si vous n’êtes pas complètement immunisé contre la poliomyélite, vous êtes le plus à risque de contracter la maladie, note-t-elle. Cela inclut également les enfants de moins d’un an, en particulier les bébés de moins de 6 mois ; bien qu’ils puissent avoir une certaine protection contre les vaccins initiaux, ils ne sont pas encore complètement immunisés contre la poliomyélite, dit Foster.

La CDC recommande que les enfants reçoivent quatre doses du vaccin contre la poliomyélite, avec une dose aux âges suivants : deux mois, quatre mois, entre six mois et 18 mois et entre quatre et six ans.

“Je m’inquiéterais si j’avais un bébé qui vivait à New York qui n’avait reçu qu’un ou deux vaccins et qui se trouvait ensuite entouré de personnes qui ne se lavent pas les mains et ne sont pas vaccinées”, déclare Foster.

Ai-je été vacciné contre la polio ? Puis-je obtenir un nouveau vaccin au cas où ?

Si vous avez accès aux dossiers de vaccination de votre enfance, recherchez-y « IPV », qui signifie vaccin antipoliomyélitique inactivé. Avec quatre doses de VPI inscrites dans vos dossiers, vous bénéficiez d’une excellente protection contre la poliomyélite.

“S’ils ont le VPI dans leur dossier de vaccination, alors ils vont bien”, dit Foster, “Certaines personnes vont chercher les mots qui disent réellement” polio “et ça ne va pas dire ça.”

Selon l’endroit où vous êtes né ou l’endroit où vous viviez lorsque vous avez reçu vos vaccins, le « VPO » peut figurer sur vos registres de vaccination, c’est-à-dire le vaccin antipoliomyélitique oral. Plusieurs pays administrent des vaccins antipoliomyélitiques oraux, selon la CDC.

Si vous ne pouvez pas accéder aux dossiers de vaccination de votre enfance et que vous souhaitez obtenir vos vaccins contre la polio pour une protection supplémentaire, Foster dit qu’il n’y a aucun mal à le faire.

J’ai été vacciné quand j’étais enfant, mais puis-je avoir un rappel ?

À l’heure actuelle, les rappels contre la poliomyélite ne sont pas recommandés pour les personnes qui ont reçu leurs premiers vaccins dans leur enfance, dit Foster. Les responsables pensent que l’immunité dure très longtemps, ajoute-t-elle.

Avec un faible nombre de cas, Foster ne prévoit pas que les rappels contre la poliomyélite soient recommandés à moins qu’il y ait une légère augmentation. Cependant, cela pourrait changer en fonction de l’ampleur de la propagation de la poliomyélite aux États-Unis, note-t-elle.

“Je pense que les gens du CDC en parlent. Cela peut venir maintenant que nous constatons qu’il y a une diffusion plus large, plus que les gens ne le pensaient”, dit Foster, “Cela peut venir pour certaines zones géographiques où nous savons que c’est dans le l’eau.”

