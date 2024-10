Est-ce que « Fire Country » est diffusé ce soir ? Quand le drame d’action populaire de CBS revient-il pour la saison 3 ?

La télévision en réseau regorge de visages nouveaux mais familiers. Kathy Bates Matlock a récemment fait ses débuts sur CBS, l’épisode 2 étant diffusé le jeudi 17 octobre à 21 h HE sur CBS. Sur ABC, Joshua Jackson incarne Max Bankman, un médecin nouvellement embauché sur un bateau de croisière de luxe, dans le nouveau drame médical de la chaîne. Docteur Odyssée. Mais rien ne vaut un vieux favori.

L’anatomie de Grey est de retour avec de nouveaux épisodes, la deuxième saison de Justin Hartley Traqueur premières le dimanche 13 octobre à 20 h HE, et Pays du Feu est sur le point de brûler votre écran de télévision avec une toute nouvelle saison dramatique.

Si tu es un Pays du Feu fan, il y a beaucoup à attendre. Non seulement l’ancien Surnaturel la star Jared Padalecki rejoint la série pour un spot invité de trois épisodes cette saison, mais un spin-off, le parti dirigé par Morena Baccarin Pays du shérifdevrait être diffusé pendant la saison télévisée 25-26.

Quand exactement Pays du Feu revenir avec de nouveaux épisodes ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Est Pays du Feu Nouveau ce soir (11/10/24) ?

Non. Grand frère diffusé de 20h00 à 21h00 HE, suivi d’une rediffusion de NCIS de 21h00 à 22h00 HE. La finale de la saison 2 de Pays du Feu diffusé de 22h00 à 23h00 HE.

Quand est-ce que Pays du Feu Revenir avec de nouveaux épisodes ?

La semaine prochaine! La troisième saison de Pays du Feu premières le vendredi 18 octobre à 21 h HE sur CBS.

Comment regarder Pays du Feu Saison 3 en direct en ligne :

Si vous disposez d’une connexion par câble valide, vous pouvez regarder de nouveaux épisodes de Pays du Feu en direct sur CBS, CBS.comou l’application CBS.

Pas de connexion par câble ? Aucun problème! Vous pouvez également trouver une diffusion en direct CBS avec un abonnement actif à fuboTV, Sling TV, Hulu + Live TV, DirecTV Stream ou YouTube TV. FuboTV, Hulu + Live TV et YouTube TV proposent des essais gratuits aux abonnés éligibles.

Volonté Pays du Feu Saison 3 Être sur Paramount+ ?

Oui! Les nouveaux épisodes seront diffusés en direct sur Paramount+ avec Showtime et seront disponibles en streaming le lendemain pour les abonnés Paramount+ Essential.

Volonté Pays du Feu Saison 3 Vous êtes sur Hulu ?

Non. Bien que vous puissiez diffuser l’émission en direct sur Hulu + Live TV, la série ne sera pas disponible pour la diffusion le lendemain avec un compte Hulu traditionnel.