L’actrice Gina Carano, qui a été notoirement expulsée par Lukasfilm pour ses publications sur les réseaux sociaux, a attisé la curiosité de ses fans avec une image qui peut ou non indiquer son retour dans la galaxie très loin.

Carano a dépeint Cara Dune dans deux saisons de la populaire série Star Wars « The Mandalorian » avant son bannissement controversé de la franchise. Mardi, elle a posté une image sur son compte Twitter que l’on peut facilement trouver digne de l’univers de l’opéra spatial. Il montre une silhouette solitaire dans un paysage rocheux, avec trois soleils suspendus dans le ciel.

Alors que Carano n’a offert aucun contexte pour l’image, de nombreux commentateurs l’ont prise avec un optimisme prudent, la percevant comme une indication que l’actrice et son personnage pourraient revenir d’une manière ou d’une autre dans l’univers de Star Wars.

Je ne sais pas ce que c’est, donc je vais supposer que c’est un indice que nous obtenons une histoire d’origine de Cara Dune🤞🤞🤞 – Revok Ironside (@Tryan1975) 15 juin 2021

TROIS soleils ? Est-ce TatThreeIne ? – Mark Jeffrey ️🚀 (@markjeffrey) 15 juin 2021

Disney est-il déjà revenu à la raison ? – Mikel (@mf_soul) 15 juin 2021

Le studio appartenant à Disney a coupé les ponts avec Carano sous la pression de la gauche à cause de ses publications sur les réseaux sociaux. elle a listé « bip/bop/boop » dans sa biographie sur Twitter, qui, selon elle, était une réplique satirique à ceux qui exigent que les gens listent leurs « pronoms préférés ». Elle s’est moquée de la façon dont le port d’un masque médical est devenu un moyen de signaler la vertu aux États-Unis. Et elle a également averti que la montée de la haine contre les affiliations politiques a ouvert la voie au fascisme. Les critiques ont pris ces incidents comme des exemples de transphobie, de déni de Covid-19 et d’antisémitisme respectivement.

L’image mystérieuse qu’elle a publiée n’est cependant pas un travail original de Star Wars. Il a été réalisé par l’artiste numérique Stuart Lippincott et s’appelle « In The Light ». Le descriptif dit : « La lumière la submergea. Son but a été révélé.

Reste à savoir si l’image est censée préfigurer une révélation sur la future carrière de Carano.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!