Est-ce que Dess Dior Back Codeine Canoodling With Future?

Big Dess est de retour sur Pluton ?

Baddie/influenceur de rap luxueux Dess Dior23 ans, a récemment célébré la sortie de son EP “RAW” avec une soirée étoilée qui a fait ressortir sa meilleure amie Jayda Wayda, Mariah la scientifique, Kaliet beaucoup plus.

Propulsé par Belaire et Topicals, l’événement animé était de bonnes vibrations, des bouteilles sans fin et des méchants plantureux aux côtés des créateurs de goûts et de mouvements les plus cool d’Atlanta.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

De façon intéressante, Avenir38 ans, a publié une capture d’écran de lui-même en train d’ajouter l’EP à sa bibliothèque Apple Music, ce qui a suscité des rumeurs selon lesquelles les deux pourraient être à nouveau en train de canoter de la codéine après s’être apparemment séparés il y a des mois.

Dans un article séparé, il a posté une photo d’elle lors de la soirée d’écoute bourdonnante qu’elle a republiée sur son histoire.

Cela survient des mois après que le titan toxique et la it-girl émergente ont fait tourner les têtes lors d’événements exclusifs, notamment Gunnal’expérience d’anniversaire soyeuse et spectaculaire de « Playas Room » à Atlanta.

Le couple dégoulinant était parmi une mer d’étoiles, y compris Petit bébé, Jeune voyou, Travis Scottl’équipe de vie de Young Stoner et bien d’autres qui ont passé une nuit glamour dans l’extravagance du manoir Playboy.

La grande fête de steppa de Gunna a marqué la première des deux fêtes d’anniversaire lors d’un week-end épique avec l’autre partie à la salle Highlight à Hollywood avec CanardAvenir, Jeune voyou, Chat Doja, Chris Brown, Justin Peignes, Tristan Thompson, Métro Boumin, Waleet plus présents.

Les haineux qui ont ombragé la relation entre Future et Dess ont sûrement été déçus de les voir hués en public, surtout après ce récente saga de Lori Harvey.

En plus de sortir son nouvel EP, Dess a rejoint le PDG de Sovereign Brands Brett Berish en tant que dernière star émergente de la série Self Made Tastes Better de la marque en plein essor.