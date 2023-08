Est-ce que des expressions comme « ébullition mondiale » aident ou entravent l’action climatique ?

Points clés António Guterres a mis en garde contre une « ébullition mondiale », car le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré apporte des températures brûlantes et des incendies de forêt.

Certains critiques sont sceptiques quant à l’impact du terme sur l’action climatique.

Les réalités du changement climatique sont apparues alors que des événements météorologiques extrêmes frappent le monde entier, ce qui rend urgente l’action.

La semaine dernière, le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a inventé un nouveau terme saisissant. L’ère du réchauffement climatique est révolue, a-t-il déclaré, et la est arrivé.

Vous pouvez voir pourquoi il l’a dit. Juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Des températures brûlantes et ont fait rage dans l’hémisphère Nord.

dévastent le troisième plus grand récif corallien du monde, au large de la Floride. Et comme les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d’augmenter, cela signifie que de nombreux étés encore plus chauds nous attendent.

Mais les critiques et les climato-sceptiques ont méprisé cette phrase. Pris littéralement, ils ont raison – nulle part sur Terre n’est proche du point d’ébullition de l’eau.

La phrase de Guterres est-elle hyperbolique ou un avertissement précis ? Des phrases comme celle-ci nous aident-elles réellement à nous diriger vers une action climatique plus rapide et plus efficace ? Ou risquent-ils de nous rendre sujets au doomisme climatique et de provoquer une réaction violente ?

Sur ‘une autoroute vers l’enfer climatique’

Guterres est adepte de la rhétorique. Il utilise l’autorité morale de sa position pour décrire de manière vivante la crise climatique. Par exemple, il a déclaré aux participants au sommet sur le climat COP27 de l’année dernière en Égypte que nous étions sur « l’autoroute vers l’enfer climatique avec le pied sur l’accélérateur ». À bien des égards, c’est l’un des seuls outils dont il dispose, étant donné que l’ONU a une influence mondiale mais un pouvoir réel limité.

« L’ébullition mondiale » fait monter les enchères verbales. Il est conçu pour sonner l’alarme et déclencher des actions plus radicales pour éviter le pire du changement climatique.

Guterres choisit ses mots avec soin. Mais les choisit-il judicieusement ?

À un certain niveau, «l’ébullition globale» est clairement une exagération, malgré la chaleur extrême de l’été et les incendies pendant l’été nordique.

Mais encore une fois, le « réchauffement climatique » est maintenant un descripteur beaucoup trop apprivoisé. D’éminents climatologues ont fait pression pour que le terme « réchauffement global » soit utilisé de préférence.

De même, des expressions telles que « la crise climatique » n’ont gagné en popularité ni auprès des élites ni auprès du grand public. C’est parce que beaucoup d’entre nous ont encore le sentiment de ne pas avoir vu cette crise de nos propres yeux.

Mais cela change. Au cours des dernières années, des conditions météorologiques extrêmes et des événements connexes ont frappé de nombreux pays, même ceux qui se croyaient peut-être immunisés. L’été noir d’Australie a provoqué des feux de brousse qui ont brûlé une zone de la taille du Royaume-Uni. L’Allemagne a subi des inondations meurtrières en 2021.

Le déluge sans précédent de 2022 au Pakistan du pays. La Chine a connu à la fois sécheresse et inondations. Des sécheresses sauvages de plusieurs années ont frappé la Corne de l’Afrique. L’Inde a interdit les exportations de riz en raison des dommages causés par les fortes pluies.

Les cinq dernières saisons des pluies depuis la fin de 2020 ont échoué, déclenchant la pire sécheresse depuis quatre décennies en Éthiopie, en Somalie et au Kenya. Source: Getty / Édouard Soteras Des expressions autrefois abstraites sont maintenant acceptées dans le monde réel – dans les pays développés comme dans les pays en développement.

Le scepticisme climatique a également diminué. Moins de sceptiques tentent de discréditer la science fondamentale que pendant la longue période de scepticisme fabriqué dans les pays occidentaux.

Dans ce contexte, nous pouvons considérer l’« ébullition mondiale » comme l’expression d’une préoccupation humanitaire soutenue par une science rigoureuse montrant que la situation continue de s’aggraver.

Les aléas du langage théâtral

Il y a des risques à avertir d’une catastrophe. Les personnes qui ne prêtent pas une attention particulière aux nouvelles peuvent s’éteindre si la catastrophe annoncée ne se produit pas. Ou les avertissements peuvent ajouter à l’anxiété climatique et faire sentir aux gens qu’il n’y a aucun espoir et donc qu’il est inutile d’agir.

Il y a aussi un autre risque. Le langage catastrophique a souvent des connotations morales – et, comme nous le savons tous, nous n’aimons pas qu’on nous dise quoi faire. Lorsque nous entendons une expression comme « ébullition mondiale » dans le contexte d’un haut responsable nous exhortant à faire plus, plus vite, cela peut nous faire grincer des dents.

Vous pouvez le voir dans le greenlash émergent, où les personnalités de la droite populiste méprisent les parcs solaires et éoliens. Même les dirigeants traditionnels en difficulté comme le Premier ministre britannique Rishi Sunak peuvent pivoter de cette façon, comme en témoigne son récent positionnement en faveur des voitures et de l’extraction du pétrole.

Les opposants à l’action climatique – qui ont tendance à être à droite de la politique – se plaignent souvent de ce qu’ils considèrent comme une utilisation excessive du « discours de crise ». Si tout est crise, rien n’est crise. Ce point de vue a un certain mérite.

Mais même des critiques tels que le controversé danois Bjørn Lomborg, auteur de False Alarm, peuvent avoir plus en commun avec Guterres qu’on ne le pense. De manières certes différentes, ils poursuivent des objectifs similaires : un monde où les gens peuvent vivre à l’abri du danger, dans la dignité et avec des perspectives raisonnables d’une vie épanouie poursuivie de manière durable. La question, comme toujours, est de savoir comment y arriver.

Un langage chaud peut nous motiver, tout comme un langage technocratique plus silencieux, lourd de processus. Il peut être plié dans un discours d’espoir et d’aspiration pour l’avenir, plutôt que de peur et de tremblement.

Repenser la calamité

L’écrivain sur le climat David Wallace-Wells a écrit que l’avenir sera « contesté et combatif, combinant souffrance et épanouissement – mais pas dans une mesure égale pour chaque groupe ».

Comme les critiques et Rob Nixon nous le rappellent, une Terre plus chaude aggravera les vulnérabilités humaines existantes et en créera de nouvelles. Les pauvres et les marginalisés, observent les deux auteurs, vivent déjà des crises, année après année. Ils subissent ce que Nixon appelle la « violence lente », ponctuée par des événements environnementaux dramatiques tels que des glissements de terrain et des récoltes ratées.

Existe-t-il de meilleures phrases pour saisir la crise climatique ?

Peut-être. Relevez le défi vous-même : pouvez-vous imaginer une phrase concise et précise pour couvrir l’intensification des sécheresses, des incendies, des typhons et des inondations à l’échelle locale et régionale ; dommages aux cultures et insécurité alimentaire ; des pénuries d’eau; menaces existentielles pour les récifs coralliens et les communautés de basse altitude ? Vous pouvez voir à quel point c’est difficile.

Lorsque Guterres utilise des phrases survoltées, il ne nous invite pas à imaginer une apocalypse à la hollywoodienne. Ce qu’il espère, c’est que les gens écoutent – ​​et agissent – ​​maintenant que nous pouvons voir à quoi ressemble le changement climatique.

Que se passe-t-il si nous qualifions ses commentaires de rhétorique exagérée ? Le risque est que cela devienne une autre forme de déni. Le changement climatique, le réchauffement climatique, le réchauffement climatique, la crise climatique, l’ébullition mondiale – quelle que soit l’expression, il est désormais indéniable qu’elle est sur nous.

Noel Castree est professeur de société et d’environnement à l’Université de technologie de Sydney.