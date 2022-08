Est-ce que Cristiano Ronaldo reste ? Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, répond

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a répété mercredi qu’il comptait sur Cristiano Ronaldo cette saison.

“Il est clair, bien sûr, que nous avons besoin de joueurs de qualité”, a déclaré Ten Haag interrogé sur sa star portugaise instable la veille de la fermeture du mercato estival.

“Vous avez besoin de plus et de couvrir tous les matchs pour maintenir la cohérence, c’est ce que nous recherchons”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

“Désormais, nous allons à trois matchs par semaine. Nous passerons de septembre à janvier minimum avec cette équipe.

Ronaldo fait pression pour un transfert depuis la fin de la saison dernière lorsque United n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions.

L’attaquant portugais de 37 ans est le meilleur buteur de tous les temps de la compétition, 15 devant Lionel Messi, mais l’Argentin a plus de deux ans de moins et jouera en Ligue des champions cette saison avec le Paris Saint-Germain.

Ronaldo a trouvé impossible d’attirer des offres des meilleurs clubs européens, les derniers rapports le liant à son ancienne équipe Sporting Lisbon, ainsi qu’à Naples et Marseille.

Ronaldo n’a commencé qu’un seul des quatre matches de championnat de United cette saison, l’humiliante défaite 4-0 à Brentford.

Bien que United ait déclaré mardi sur son site Web qu’il avait conclu un accord pour acheter l’attaquant brésilien Antony à l’Ajax, Ten Haag était timide à propos du joueur.

« Tout d’abord, je dois le signer ! Il y a un accord entre les clubs mais la paperasse n’est pas faite donc je ne peux pas aller trop loin là-dedans », a-t-il déclaré.

United paierait à l’Ajax une redevance fixe de 80,6 millions de livres sterling (93,9 millions d’euros), avec 4,2 millions de livres supplémentaires supplémentaires pour le joueur de 22 ans, qui n’a pas encore passé de visite médicale.

Ten Haag a également confirmé qu’il s’attendait à ce que Martin Dubravka rejoigne Newcastle. Le gardien aurait passé sa visite médicale.

Ten Haag a déclaré que l’arrière Aaron Wan-Bissaka ne partirait pas.

Même si Antony signe et Ronaldo reste, Ten Haag voulait toujours plus d’attaquants.

“Dans le département offensif, nous devions renforcer l’équipe. Les joueurs offensifs se fatiguent plus vite. Ils doivent courir plus avec une intensité élevée. il a dit.

« Nous avons besoin de chiffres là-bas. Nous n’avons pas seulement besoin de quantité mais de qualité.

Il a suggéré que United avait terminé son activité de transfert à moins que quelque chose d’inattendu ne se produise.

“Pour cette fenêtre, ce sera la fin”, a-t-il déclaré. “Il faut toujours être vigilant dans un club de haut niveau. Mais nous passerons de septembre à janvier minimum avec cette équipe.

United a commencé la saison avec deux défaites, à domicile contre Brighton et à Brentford, mais a remporté des victoires d’un but contre Liverpool et à Southampton pour se hisser en milieu de tableau.

United se rendra à Leicester mercredi soir et accueillera dimanche Arsenal, leader actuel de la ligue, lorsqu’Antony sera peut-être disponible.

