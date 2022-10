Est-ce que cette vidéo du combat de Mike Tyson en 1995 « prouve » que le voyage dans le temps existe après qu’un fan ait été aperçu tenant un « iPhone » dans la foule ?

Les fans de BOXE ont bizarrement affirmé avoir la preuve que le voyage dans le temps existe dans un vieux clip de Mike Tyson combattant Peter McNeeley.

Le clip de 1995 montre le couple s’affrontant – mais c’est un membre du public qui a attiré leur attention.

Les fous du complot croient qu’un clip de 1995 montre que le voyage dans le temps existe

Ils croient qu’un spectateur a pris des photos sur un iPhone

Un spectateur dans la foule semble prendre des photos sur ce qui ressemble à un iPhone – 12 ans avant le lancement de l’appareil.

Les utilisateurs des médias sociaux stupéfaits disent que l’appareil portable ressemble étrangement à un téléphone avec appareil photo, même si le premier n’est sorti qu’en 2000.

Un utilisateur a commenté: “Combat de 1995 entre Mike Tyson et Peter McNeeley à Las Vegas.

“Quelqu’un dans la foule est vu en train de prendre une photo à partir de ce qui semble (être) un smartphone, ou un appareil bien en avance sur les années 90. Des extraterrestres !”

Un autre a ajouté : “Je ne sais pas si c’est un voyageur temporel ou non, mais personne ne peut expliquer de quel appareil photo il s’agit ; un QV-100 n’a pas de mors argenté à droite, et cet appareil photo ne semble pas avoir de noir ligne sous l’objectif.”

Un troisième a répondu: “Cela ressemble définitivement à un smartphone, c’est effrayant.”

Mais d’autres ont écrasé toutes les rumeurs de voyage dans le temps et ont souligné qu’il ne pouvait pas s’agir d’un téléphone intelligent.

L’un d’eux a déclaré: “Son visage n’est pas éclairé par l’écran. Même les gens autour de lui s’en moquent.

“Si quelqu’un tenait un écran de quoi que ce soit pendant ce temps, tout le monde le regarderait.”

Un deuxième a ajouté : “Il y avait à l’époque de petits appareils photo numériques qui ressemblaient à ce que cet homme tient. Ils ont également enregistré des vidéos. Pourquoi suppose-t-on simplement que cela pourrait être un smartphone ?”

Bien que les téléphones avec appareil photo ne soient arrivés sur le marché que cinq ans plus tard, un certain nombre d’appareils photo portables étaient disponibles.

Ceux-ci comprenaient le Casio QV-10A, le Casio QV-100 et le Logitech Fotoman qui ressemblaient à l’appareil tenu par le spectateur.

Cela vient après que les fous du complot aient été convaincus qu’une peinture murale vieille de 85 ans intitulée Mr Pynchon And The Settling Of Springfield a prouvé que le voyage dans le temps existait.

Le tableau de 1937 d’Umberto Romano d’une scène de l’Amérique coloniale du XVIIe siècle montre le colon et commerçant de fourrures anglais William Pynchon.

Il est représenté en train de commercer avec les Amérindiens qui vivaient dans la région.

Si vous regardez attentivement, vous pouvez apercevoir l’un des hommes qui fixe un mystérieux objet rectangulaire dans sa main droite.

