Est-ce que c’est long COVID, ou la démence, ou les deux ?

Après 5 jours de cela, elle est allée se coucher et a dormi toute la nuit. Elle s’est réveillée le matin pour trouver son équilibre restauré, ses sinus dégagés et le brouillard mental disparu. Ce qu’elle avait eu, réalisa-t-elle, n’était pas un début rapide de démence, mais plutôt une forme heureusement courte de long COVID.

Sanders, 83 ans, n’avait jamais eu une telle confusion auparavant. Soudain, la résidente d’Albuquerque, NM, s’est retrouvée à lever les yeux d’un livre et à ne pas se souvenir de ce qu’elle venait de lire. Elle se levait de sa chaise et oubliait ce qu’elle avait l’intention de faire.

« Je parle d’environ 20 000 $ », dit-elle. « J’ai dû rentrer [later] et corrigez-le.”

Quelque part entre 22% et 32% des personnes qui se remettent de la COVID-19 souffrent de « brouillard cérébral », un terme non scientifique utilisé pour décrire une pensée lente ou lente. Bien que cela soit dérangeant à tout âge, cela peut être particulièrement bouleversant pour les patients plus âgés et leurs soignants, qui craignent d’avoir ou d’être témoins non seulement des séquelles d’une maladie, mais du début d’une perte permanente des capacités de réflexion. Et certains scientifiques commencent à confirmer ce que les médecins, les patients et leurs familles peuvent déjà voir : les patients âgés qui ont eu le COVID-19 ont un risque plus élevé de développer une démence ou, s’ils souffrent déjà de confusion mentale, la maladie peut aggraver leur état.

Des scientifiques britanniques qui ont étudié des dossiers médicaux du monde entier ont rapporté dans le journal La psychiatrie du Lancet en août que les personnes qui se sont remises du COVID-19 avaient un risque plus élevé de problèmes de pensée et de démence même après 2 ans.

Un autre 2022 étudepublié dans la revue JAMA Neurologie, a examiné des patients âgés atteints de COVID-19 pendant un an après leur sortie des hôpitaux de Wuhan, en Chine. Par rapport aux personnes non infectées, celles qui ont survécu à un cas grave de COVID-19 présentaient un risque plus élevé de déclin précoce, tardif et progressif de leurs capacités de réflexion. Selon l’étude, ceux qui ont survécu à une infection bénigne couraient un risque plus élevé de déclin précoce.