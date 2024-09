Est-ce que c’est la façon de faire du New Hampshire ?

En 2012, le président Obama a annoncé un nouveau programme qui a apporté une aide à une petite partie des 11 millions de sans-papiers vivant aux États-Unis à l’époque. Le programme DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) a offert aux bénéficiaires une protection temporaire contre l’expulsion et une autorisation de travail. Lorsque la nouvelle est tombée, j’étais un sans-papiers de 25 ans du Granite State qui occupait divers emplois dans le domaine des soins et de l’hôtellerie et qui suivait de près l’impasse de la réforme de l’immigration au Congrès.

Pendant des années, j’ai eu du mal à joindre les deux bouts, je n’avais pas d’économies et je dépendais de mes proches et des transports en commun limités pour me déplacer. Je ne pouvais pas me permettre de me faire soigner les dents ou de consulter régulièrement un médecin. Je comptais sur les remèdes maison pour soigner mes maladies et sur la foi pour éviter les blessures. Les seuls soins médicaux abordables auxquels j’avais accès étaient ceux dispensés par Planned Parenthood, où j’ai reçu des soins compatissants mais limités.

Le New Hampshire abrite 230 bénéficiaires du DACA (proches, amis, collègues et voisins) qui sont désormais la cible de la récente décision de l’État de se joindre à un procès contestant la décision de l’administration Biden d’élargir l’éligibilité aux programmes d’assurance maladie financés par l’État pour les bénéficiaires du DACA. Le procès, Kansas et al. c. États-Unis d’Amérique et al., Le rapport dresse un portrait préjudiciable et inexact des bénéficiaires du DACA, en utilisant des données discréditées de la Fédération pour la réforme de l’immigration américaine (FAIR), notoirement anti-immigrés. La plainte dépeint à tort les bénéficiaires du DACA et les immigrants sans papiers comme des fardeaux pour les ressources des « vrais Américains ». Pourtant, de nombreuses études réputées citent le contraire : les immigrants, y compris ceux sans statut légal, contribuent de manière significative au tissu social et économique des États-Unis, y compris du New Hampshire, en tant que membres de la communauté, travailleurs, contribuables et consommateurs. Le manque d’accès aux soins de santé a des conséquences non seulement sur un individu, sa famille et sa communauté, mais aussi sur notre société dans son ensemble. Des personnes en bonne santé créent des communautés saines, et des soins de santé accessibles sont un bien commun qui profite à tous. Il est consternant que le gouverneur Sununu ait l’intention de passer ses derniers mois de mandat à cibler les personnes mêmes qu’il est chargé de représenter et de protéger. Les premières obligations du gouverneur et du procureur général sont d’assurer le bien-être de toutes les personnes de l’État. Le New Hampshire doit se retirer de ce procès inutilement cruel et concentrer son attention et ses ressources sur la résolution des véritables défis au sein de nos communautés. L’affirmation du procureur général Formella selon laquelle cette éligibilité élargie constitue un « détournement de fonds publics » est risible au vu de son soutien à des programmes inutiles comme la Northern Border Alliance et le déploiement inutile de personnel de la Garde nationale à la frontière entre le Texas et le Mexique (qui coûtent respectivement 1,48 million et 850 000 dollars aux contribuables). L’utilisation de tactiques anti-immigrés est un mauvais service rendu à tous les habitants du New Hampshire et entraîne de réels risques pour ceux qui sont perçus comme des immigrés, qu’ils soient citoyens ou non. Le risque de préjudice est encore plus grand pour les immigrés de couleur. Au-delà des risques très réels de violence physique, ces calculs politiques sapent les efforts déclarés du procureur général pour atténuer les crimes haineux.

J’ai pu survivre à ces années sans papiers grâce au soutien de la communauté. Les parents d’un bon ami ont payé les frais juridiques pour ma demande de DACA ; les nombreux trajets de collègues et d’amis jusqu’à Boston pour des services médicaux abordables ; les innombrables heures que mes proches ont passées à m’aider. Cet esprit de solidarité est un esprit que le gouverneur et le procureur général feraient bien d’imiter plutôt que de s’inspirer d’un modèle ancré dans la discrimination et la désinformation.

Grace Kaseke Kindeke est une artiste, la AFSC-NH Coordinatrice de programme et étudiante en licence d’études africaines et de sociologie à l’UMASS Boston. Elle est née en République démocratique du Congo et vit à Manchester, dans le New Hampshire.

