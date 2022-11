‘Est-ce que c’est ça l’Argentine ? L’Angleterre a plus de talent ” – Verdict de Neville sur Messi et al

Gary Neville s’est posé en Argentine lors de la couverture du match par ITV de leur affrontement en Coupe du monde contre le Mexique samedi soir et a affirmé que l’Angleterre avait plus de talent que l’Albiceleste.

L’Argentine est entrée dans la Coupe du monde sur une impressionnante séquence de 36 matchs sans défaite sous Lionel Scaloni, remontant à 2019, mais les Sud-Américains ont étonnamment perdu leur match d’ouverture contre l’Arabie saoudite plus tôt cette semaine.

Leur seul but dans ce match est venu du point de penalty, bien qu’ils aient eu la malchance de voir un autre exclu pour un hors-jeu douteux.

En tout cas, c’était un spectacle décevant et il n’y avait pas de réelle amélioration dans les 45 premières minutes contre le Mexique, qui était 0-0 à la pause.

“Vous commencez à penser : est-ce que c’est ça l’Argentine ?” dit Neville. “Ils ont eu une excellente course avant le tournoi, mais vous les avez regardés maintenant pendant un match et demi et il ne semble pas y avoir quoi que ce soit là-bas; il n’y a pas de schéma de jeu, il n’y a pas de rythme dans ce qu’ils essaient faire.”

Scaloni a effectué cinq changements pour le match contre le Mexique et Neville a déclaré : “C’est un revirement massif de la part de l’entraîneur de laisser tomber cinq joueurs après le premier match et ils ont l’air d’en être ébranlés.

“Le Mexique n’a pas l’air d’être impitoyable, mais c’est vraiment une très mauvaise performance de l’Argentine.

“Et Rodrigo de Paul, il allait bien à Valence quand je l’ai eu, il a eu une carrière décente, [Alexis] Mac Allister à Brighton, ce sont de bons joueurs.

“J’ai posé la question en première mi-temps : l’Angleterre a eu une très mauvaise performance hier soir, mais combien de ces joueurs argentins sur papier échangeriez-vous contre des joueurs anglais et vous pensez, ce que nous avons, en [terms of] talent, l’Argentine n’a pas ça.”