Est-ce que cela peut aider mon chat ?

La plupart des propriétaires de chats feraient n’importe quoi pour leur animal. Alors s’ils voient leur animal souffrir, certains explorent l’utilisation de produits à base de cannabis pour tenter de soulager les douleurs de leur compagnon.

Alors que de plus en plus d’États rendent le cannabis (marijuana et chanvre) disponible à des fins médicales et récréatives, certains vétérinaires et propriétaires d’animaux de compagnie le choisissent également pour le soin des animaux.

Mais ce traitement est plus compliqué que les autres médicaments que vous et votre vétérinaire pourriez envisager. Cela est dû à une mosaïque de lois étatiques et fédérales sur sa légalité et à la longue et compliquée histoire politique liée à toute consommation de cannabis – à la fois de la marijuana et du chanvre. Certains États ont même interdit aux vétérinaires de parler du cannabis avec leurs clients. Mais ces restrictions s’assouplissent.

En 2021, le Nevada est devenu le premier État légaliser l’utilisation des cannabinoïdes comme traitement vétérinaire. Le Michigan, l’Utah et la Californie sont les seuls autres États dotés de lois stipulant spécifiquement que les vétérinaires peuvent discuter et recommander le CBD. Le CBD, ou cannabidiol, est le partie de la plante de cannabis souvent utilisée pour traiter les maladies des chats. C’est différent du THC, (delta-9-tétrahydrocannabinol) le composé psychoactif qui provoque le haut chez les humains.