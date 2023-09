Est-ce que cela me fera échouer à un test de dépistage de drogues ?

Mais les métabolites du THC peuvent s’accumuler avec le temps et rester dans votre corps pendant un certain temps. La durée de votre test positif dépend de la quantité et de la fréquence à laquelle vous consommez du THC. Ses métabolites apparaissent généralement dans les analyses d’urine pendant des jours à une semaine après une seule exposition.

Recherchez un certificat d’analyse (COA). Vérifiez qu’un laboratoire tiers accrédité teste le produit que vous souhaitez essayer. Ces laboratoires analysent les produits CBD pour détecter des niveaux élevés de THC et d’autres cannabinoïdes et ne devraient avoir aucun lien avec le fabricant.

Achetez avec un dispensaire agréé. Ces personnes peuvent être plus susceptibles que les vendeurs non agréés de tester les ingrédients de leurs produits et d’être honnêtes avec vous au sujet des résultats. Pourquoi? Parce qu’ils courent le risque de perdre leur licence « et une tonne d’argent » s’ils induisent les clients en erreur, dit Dudley.

« Je ne dis pas qu’il n’y a pas de bons fabricants, mais c’est certainement le Far West quand on regarde le marché du CBD dans son ensemble », dit-il. « Et je pense que les dispensaires sont probablement ceux qui font le meilleur travail [regulating their products] parce qu’ils ont le plus à perdre.