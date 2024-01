Est-ce que cela arrivera vraiment ? Ce que nous savons

Après qu’un promoteur ait annoncé le mois dernier son intention de construire le deuxième plus haut gratte-ciel du pays à Oklahoma City, il a maintenant publié des plans mis à jour qui feraient de la tour le plus haut bâtiment des États-Unis et le cinquième au monde.

L’Oklahoma pourrait-il vraiment abriter ce gratte-ciel historique ? Voici tout ce que nous savons.

Quelle serait la hauteur du bâtiment proposé ?

Le mois dernier, le promoteur californien Scot Matteson a proposé une tour de 134 étages pour le développement prévu de Boardwalk At Bricktown à 1 750 pieds, ce qui la rend légèrement plus courte que la Freedom Tower de 1 776 pieds de haut au One World Trade Center à New York.

Mais Matteson vise désormais encore plus haut. Sa société d’investissement et de développement a annoncé la semaine dernière son intention d’augmenter la hauteur de la Legends Tower à 1 907 pieds – un chiffre symbolique dans la mesure où l’Oklahoma est devenu un État en 1907.

Cela ferait de la Legends Tower le bâtiment le plus haut des États-Unis et le cinquième plus haut du monde, affirment les développeurs. Le plus haut est le Burj Khalifa à Dubaï, qui mesure 2 716 pieds.

Tour Devon : qu’en est-il du plus grand bâtiment actuel d’OKC ?

La Legends Tower serait deux fois plus haute que le Devon Energy Center, si elle était construite. Le plus grand bâtiment actuel d’Oklahoma City, le Devon Energy Center de 50 étages, a été achevé en 2012 et est le plus haut bâtiment de l’État.

Pourquoi l’Oklahoma a-t-il été choisi pour abriter le plus haut bâtiment du pays ?

Pointant vers une période de croissance, Matteson a déclaré dans un communiqué qu’Oklahoma City est “bien placé pour soutenir des projets à grande échelle comme celui envisagé pour Bricktown”.

« Nous pensons que ce développement sera une destination emblématique pour la ville, stimulant davantage l’expansion et la diversification de l’économie en croissance, attirant des investissements, de nouvelles entreprises et des emplois », a-t-il déclaré. « C’est un environnement dynamique et nous espérons voir La promenade de Bricktown est la fierté d’Oklahoma City.

Quand le gratte-ciel OKC sera-t-il construit ?

Le projet couvre plus de 3 acres et devrait accueillir plus de 2 millions de pieds carrés de développement résidentiel, commercial et de divertissement, dont deux hôtels Hyatt, des condos, des appartements, des magasins et des restaurants.

Le développement aura également un lagon et une promenade. Également dans la région, une nouvelle arène pour la franchise NBA Oklahoma Thunder, qui devrait coûter au moins 900 millions de dollars.

Les travaux sur les trois premières tours de 345 pieds devraient commencer cette année ; la Tour des Légendes serait construite une fois celles-ci terminées.

Vont-ils vraiment construire le plus haut gratte-ciel des États-Unis à Oklahoma City ?

Lorsque l’annonce du projet a été faite, Les architectes du monde ont demandé: “Pourquoi une tour aussi haute est-elle construite à Oklahoma City (OKC) ? Et est-ce que cela se produira réellement ?”

Alors que nous attendons la demande des promoteurs pour une modification de zonage ou un rezonage, “il reste à voir si la plus haute tour des États-Unis en construction en Oklahoma n’est qu’un coup publicitaire, ou si l’équipe sera en mesure de réaliser son rêve”. “, a écrit World-Architects, qui se décrit comme “un réseau d’architectes contemporains et de professionnels du bâtiment sélectionnés”.

Les promoteurs affirment qu’Oklahoma City a besoin de davantage d’options résidentielles et de divertissement, mais la prévalence des tornades dans la région suscite des inquiétudes.

Oklahoma City est la 18e plus grande ville des États-Unis, avec 702 837 habitants estimés en 2024, soit une croissance annuelle de 0,73 % selon les estimations. Revue de la population mondialebasé sur les estimations du recensement américain.

Les promoteurs doivent rezoner la zone du projet pour un bâtiment plus haut, car sa hauteur maximale autorisée actuelle est de 300 pieds, selon le Presse gratuite d’Oklahoma Citycitant les commentaires de la responsable de l’information publique de la ville, Kristy Yager.

“Ils auraient besoin d’un rezonage”, a déclaré Yager, a rapporté le journal. “Nous comprenons que le représentant du demandeur prépare une nouvelle demande de SPUD (développement d’unités planifiées simples), qui serait transmise à la Commission de planification pour une recommandation et au Conseil municipal pour une décision finale.”