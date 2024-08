Est-ce que ce que l’on appelle Summerween apporte des épices de citrouille et des vibrations d’automne tôt dans l’Ohio ?

Le début officiel de l’automne est encore dans presque un mois.

Mais les habitants de l’Ohio pourraient penser le contraire avec l’abondance de bonbons d’Halloween déjà en vente, les épices à la citrouille qui apparaissent sur les menus des cafés et les magasins de costumes qui ouvrent dans des vitrines généralement vacantes.

Depuis des années, les articles d’automne et d’Halloween sont disponibles pour les consommateurs de plus en plus tôt, a déclaré Tasha Lewis, une professeur d’études de la mode et de la vente au détail à l’Ohio State UniversityLe début plus précoce de la saison effrayante a été surnommé sur les réseaux sociaux « Summerween ».

« Je pense que c’est vrai… Avant, c’était Noël en juillet et maintenant c’est le cas », a déclaré Lewis.

Bien que la vente au détail d’articles d’Halloween et d’automne puisse agacer certains clients, Lewis a déclaré qu’il y avait une certaine stratégie derrière cela.

Selon Lewis, plus les articles d’automne et d’Halloween restent longtemps en rayon, plus les magasins sont susceptibles d’augmenter leurs ventes. De plus, les magasins sont désormais en concurrence avec des détaillants en ligne comme Amazon, où les décorations d’Halloween et d’automne sont disponibles en livraison toute l’année.

Alors que la saison semble déjà à l’horizon, voici ce qui est déjà disponible pour Halloween et l’automne.

Combien les Américains dépensent-ils pour Halloween ?

Alors que les ventes au détail d’automne et d’Halloween ont commencé plus tôt que prévu en été, il n’est pas surprenant que les dépenses liées à la saison effrayante aient augmenté.

Les acheteurs devaient dépenser un montant record de 12,2 milliards de dollars pour les vacances d’automne l’année dernière, ce qui dépasse les 10,6 milliards de dollars dépensés en 2022, selon la Fédération nationale du commerce de détail (NRF).

Sur les 12,2 milliards de dollars dépensés par les Américains en 2023, au moins 4,1 milliards de dollars ont été dépensés en costumes, 3,9 milliards de dollars en décorations, 3,6 milliards de dollars en bonbons et 500 millions de dollars en cartes de vœux, selon la NRF.

L’augmentation des dépenses pour Halloween est probablement due en partie au fait que cette fête semble acquérir un nouveau « type de statut » dans la culture américaine, a déclaré Lewis.

« Nous n’avions peut-être vu cela auparavant qu’à Noël et maintenant, Halloween prend un statut plus important », a déclaré Lewis. « C’est une sorte de fête qu’il faut planifier dès maintenant. »

Quelles choses d’automne et d’Halloween sont déjà dans les magasins ?

Café: Starbucks a dévoilé jeudi son menu d’automne, qui comprend son populaire Pumpkin Spice Latte. D’autres cafés de la région de Columbus, comme le Chocolate Café, ont également commencé à proposer leurs boissons et plats sur le thème de l’automne. Consultez la liste complète des cafés locaux qui vendent tout ce qui est à base de Pumpkin Spice cette année en cliquant ici.

Décorations extérieures : C’est peut-être encore l’été, mais il n’est pas trop tôt pour commencer à chercher des façons de décorer votre pelouse ou votre porche. Target a dévoilé sa gamme d’Halloween à la fin du mois de juillet de cette année, y compris son «Lewis la citrouille goule. » Home Depot est également déjà dans l’esprit effrayant et vend son célèbre Des squelettes de 12 pieds cette année, entre autres décorations.

Déguisements: Boutique éphémère pérenne Esprit d’Halloween a commencé à ouvrir ses magasins plus tôt ce mois-ci. La chaîne prévoit d’ouvrir 1 500 magasins dans tout le pays et devra embaucher 50 000 employés pour gérer ses sites, selon la société. Vous pouvez Rechercher des emplacements ici.

Décoration intérieure : Le magasin d’art et d’artisanat Michaels a lancé sa collection d’Halloween en juillet de cette année, 100 jours avant la fête. L’entreprise a lancé plusieurs collections d’Halloween cette année, notamment Hippie Hallow, Lune de minuit, Forêt hantée et Hocus PocusMichaels vend également un fantôme de 10 pieds et un squelette de 8 pieds cette année.

