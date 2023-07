Est-ce que casser des assiettes et des téléviseurs dans la première «salle de rage» de Saint John aidera votre santé mentale?

Détruire un ordinateur avec un objet contondant représente beaucoup de travail.

La batte en aluminium se connecte au boîtier en acier avec un doux craquement métallique. La première balançoire bosse à peine la tour. Il faut une bonne demi-douzaine de coups plus durs pour faire sauter le panneau latéral, envoyant le ventilateur, les câbles d’alimentation et les morceaux de plastique tourner sur le sol.

Pour beaucoup de gens, il peut sembler étrange – voire légèrement faux – de libérer leur Hulk intérieur sur un équipement de bureau sans défense.

Mais Julie Hebert, qui vient d’ouvrir Broken Pieces Rage Room sur l’avenue Rothesay à Saint John, affirme que casser de petits électroménagers, de la verrerie et des effets personnels aide certaines personnes à faire face au stress.

Un équipement de sécurité complet et un briefing sur les règles sont nécessaires avant de libérer votre Hulk intérieur à Broken Pieces. Chaque chambre est décorée de graffitis de l’artiste local Hope Barry. (Mike Heenan/CBC)

Hebert fonde son point de vue sur sa propre expérience du traumatisme. Elle a travaillé dans le domaine de la santé mentale et des dépendances jusqu’en 2013, lorsqu’une agression au travail a fait exploser sa santé mentale.

« J’étais très en colère », a-t-elle déclaré. « Je ne pouvais pas croire que cela m’arriverait réellement. »

Il a fallu des années de médicaments, de conseils et d’électrochocs à l’hôpital, mais elle dit qu’elle est maintenant dans un meilleur endroit. Elle veut offrir un exutoire à d’autres personnes aux prises avec la colère et le chagrin.

Une partie du carnage laissé après une séance de rage, qui peut être réservée par tranches de 15 à 30 minutes. (Julia Wright/CBC)

« Rage de divorce », fêtes de bureau

Hebert a eu l’idée d’une salle de rage – un phénomène mondial qui existe du Japon et de la Serbie à Toronto et au Texas – lorsqu’elle est tombée sur un TikTok de personnes brisant des choses « après avoir passé une très mauvaise journée ».

« J’ai été licenciée de mon travail l’année précédente et mon meilleur ami a reçu un diagnostic de lymphome de stade 4 », a-t-elle déclaré. Elle s’est dit: « ‘Tu sais quoi? Pourquoi ne pouvons-nous pas faire cela? Pourquoi ne pouvons-nous pas apporter cela à Saint John?' »

Ce moment « a-ha » a conduit à la création de Broken Pieces, un espace d’entrepôt de Rothesay Avenue divisé en quatre petites pièces remplies de produits donnés et cassables allant des assiettes en porcelaine et des machines à pop-corn aux cafetières et imprimantes.

REGARDER | Nous avons essayé la première salle de rage de Saint John : Le phénomène mondial des « salles de rage » s’installe à Saint John Les micro-ondes, les ordinateurs et la verrerie ne sont que quelques-uns des objets à casser dans un nouveau centre de divertissement.

Le forfait « Break up/Divorce Rage » d’Hebert comprend plus de 30 objets, plus une boîte de trucs approuvés apportés par l’invité. Le forfait « Office Party » comprend 20 petits objets, un ordinateur, une imprimante et un pare-brise bonus.

En plus de l’équipement de sécurité de la tête aux pieds, les invités peuvent accéder à un arsenal d ‘«armes» – un pied de biche, un club de golf, une batte de baseball et un marteau – et un haut-parleur pour ceux qui aiment leur rage avec un accompagnement musical.

Après avoir fait des ravages pendant 15 à 30 minutes, les invités laissent le désordre derrière eux pour être triés pour le recyclage. Espérons, dit Hebert, qu’ils laissent derrière eux tout ce qui les dérange.

Drogues, alcool et frapper les murs ou les portes avec des armes à la Jack Nicholson dans Le brillant sont interdits, de même que les enfants de moins de 10 ans.

Des tas de choses attendant d’être brisées à Broken Pieces. (Julia Wright/CBC)

« Rien n’est sans risque »

La santé mentale est un « objectif principal » de son entreprise familiale, a déclaré Hebert. Il y a un mur commémoratif pour que les visiteurs enregistrent les noms des êtres chers décédés, et de la documentation sur la prévention du suicide et le conseil est exposée.

L’une des brochures est destinée à Port City Counseling Services, propriété du psychothérapeute agréé Nigel Bone. Il a aidé Hebert à faire une demande de financement auprès d’Envision Saint John.

Jeter de la verrerie et des assiettes en porcelaine sur les murs n’est qu’une option pour les visiteurs de la salle de rage. (Julia Wright/CBC)

Bone a déclaré qu’une opportunité de briser des choses sans conséquences pourrait être un « endroit sûr et structuré » pour « emmener votre colère là-bas, puis la laisser là-bas et retourner dans la vie ».

Il l’a comparé à des gens qui se défoulaient sur un stand de tir ou un bar à lancer de hache.

Briser des choses « peut être un exutoire, ou cela pourrait être une sorte de gestion des symptômes », a-t-il déclaré.

« Je ne pense pas que quoi que ce soit soit à 100% sans risque, surtout lorsqu’il s’agit de déclencher des émotions humaines. En même temps, je pense que les avantages l’emportent sur les inconvénients. »

Hebert dit que certaines personnes visiteront la salle de rage pour les aider à se libérer d’un traumatisme. Un présentoir de brochures sur les services de soutien en santé mentale est affiché dans le hall. (Julia Wright/CBC)

Le problème de la ventilation

Laura Cavanagh, professeure de psychologie et de sciences du comportement au Seneca College de Toronto, n’était pas d’accord.

« La recherche ne le confirme pas », a-t-elle déclaré.

« C’est probablement pourquoi la thérapie par le cri primal n’est pas vraiment pratiquée aujourd’hui par la plupart des cliniciens agréés », a-t-elle déclaré.

« De nombreuses recherches ont été effectuées à ce sujet après que ces mouvements aient gagné en popularité dans les années 70. La réalité est que la recherche a montré que l’évacuation de la colère n’est pas particulièrement cathartique, et cela fonctionne en fait plus comme une répétition de la colère que comme un libération de la colère. »

Le psychothérapeute agréé Nigel Bone affirme que des exutoires structurés pour la frustration, comme la boxe avec un sac de boxe, peuvent être utiles pour certaines personnes. D’autres experts affirment que se livrer à l’impulsion de «se sortir» de manière violente ou destructrice peut en fait amplifier les sentiments de colère. (Soumis par Nigel Bone)

Cavanagh a déclaré qu'aborder et surmonter la colère est émotionnellement plus sain que de s'y livrer, ce qui, selon elle, peut amplifier plutôt que libérer des sentiments de rage.

« L'une des choses à retenir est que la colère est souvent une émotion secondaire qui cache une émotion plus vulnérable, comme la peur ou le chagrin », a-t-elle déclaré.

« L’une des choses à retenir est que la colère est souvent une émotion secondaire qui cache une émotion plus vulnérable, comme la peur ou le chagrin », a-t-elle déclaré.

« Une partie du problème avec l’idée de ‘l’évacuer’ ou de ‘la faire sortir’ est qu’elle nous empêche d’aller un peu plus loin et de comprendre ce qui alimente cette colère. Où est-elle ? D’où vient-elle ? De quoi ai-je peur ? De quoi suis-je triste ? De quoi suis-je envieux ? De quoi suis-je en deuil ?

La professeure de psychologie Laura Cavanagh conteste l’idée que « laisser sortir » dans une salle de rage aide la santé mentale. Elle dit que c’est bien d’afficher des brochures de conseil, mais elle « ne sait pas quel pourcentage de personnes suivraient à partir de cela ». (Soumis par Laura Cavanagh)

Même un sport violent comme la boxe ne consiste pas seulement à « essayer de détruire un sac au hasard. Il s’agit d’apprendre ces compétences et techniques et d’être capable d’élaborer des stratégies, de les maîtriser et de les contrôler », a déclaré Cavanagh.

« Donc, c’est une chose assez différente que d’entrer et de casser un tas de choses. »

Bone a également averti qu’une salle de rage ne remplace pas un traitement traditionnel de santé mentale.

« En fin de compte, ce ne sera pas le remède », a-t-il déclaré, ajoutant que les médicaments et la thérapie pour résoudre tout problème émotionnel plus important sont essentiels pour se sentir mieux.

Votre kilométrage peut varier

Hebert a dit qu’elle était bien consciente que l’idée ne plairait pas à tout le monde.

« Chacun a le droit d’avoir sa propre opinion », a-t-elle déclaré. « Si vous pensez vraiment que [a rage room] est une situation négative, alors vous n’avez clairement jamais eu autant de problèmes de santé mentale à gérer. »

Elle voit la rage supervisée comme une alternative pour les personnes qui pourraient autrement agir d’une manière qu’elles regretteraient dans la vraie vie.

« Vous avez trop de problèmes pour casser les affaires des autres ou casser les vôtres – et vous devez les racheter », a déclaré Hebert.

Comme le dit un grand panneau à travers le bureau de la réception de Broken Pieces, c’est « mieux que d’aller en prison !

Hebert dit qu’elle espère que les visiteurs utiliseront le mur commémoratif pour écrire les noms et les dates des êtres chers décédés. (Julia Wright/CBC)

Cavanagh a une approche différente. Elle a dit que la raison de l’utilisation d’une salle de rage était importante.

Il n’y a rien « de mal en soi avec une salle de rage si vous voulez y aller parce que ça a l’air amusant », a-t-elle déclaré. « Mais s’il s’agit d’une stratégie pour protéger votre santé mentale, c’est là que j’aurais des inquiétudes. »

En d’autres termes, bien que les avantages thérapeutiques des salles de rage soient discutables, il pourrait toujours être intéressant de voir ce qui se passe lorsque vous frappez un micro-ondes avec un marteau.