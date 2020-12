La coupe de cheveux « pudding bowl » de Boris Johnson est le « crime » de mode de 2020 et on dirait que sa fiancée Carrie aurait pu essayer elle-même ou l’avoir modelée sur leur chien Dilyn, ont déclaré aujourd’hui des stylistes britanniques.

Les collaborateurs du Premier ministre ont admis à MailOnline que les serrures de M. Johnson étaient devenues incontrôlables alors qu’il se concentrait sur la flambée des cas de coronavirus et les négociations difficiles sur le Brexit avec l’UE.

La dernière coupe de cheveux courte de M. Johnson a eu lieu le 2 novembre – mais il y a une semaine, il a modélisé une garniture de maison intermédiaire qualifiée de « mauvaise atroce ».

Sa frange était si directe lorsqu’il s’est rendu à Bruxelles pour des entretiens croisés sur le Brexit avec Ursula von der Leyen la semaine dernière, certains se sont demandé s’il était devenu si désespéré pour un assiette que Carrie Symonds l’aurait peut-être fait elle-même à Downing Street.

Et hier, cela avait l’air tellement méchant que les observateurs des PMQ ont suggéré qu’il ressemblait à son Jack Russell-cross Dilyn, qui figure sur le devant de sa carte de Noël officielle cette année, avec un wag disant: « Même le chien a une coupe de cheveux Boris ».

Ricky Walters, fondateur du Salon64 de Londres, a déclaré que sa coiffure inquiétante résume la terrible année de 12 mois que le Royaume-Uni a vécue alors qu’il luttait contre la pandémie de coronavirus. Il a déclaré: « 2020 a été une année difficile pour nous tous et la coupe de cheveux de Boris Johnson résume vraiment tout. Que ce soit coupé avec un bol à pudding, des ciseaux de cuisine émoussés ou un couteau et une fourchette, est certainement une source de préoccupation ».

Il a ajouté: « Je suppose qu’aucun coiffeur ne commettrait vraiment un tel crime et Boris a eu un peu de mal entre les réunions du Brexit et la lutte contre COVID ».

Des sources proches de M. Johnson ont rejeté les allégations de coupe de cheveux de bricolage comme « fausses » et « b *** ocks ».

Aujourd’hui: Boris Johnson est apparu lors d’un appel de Loneliness Zoom aujourd’hui alors que certains wags se demandaient si les règles de niveau 3 signifiaient que Carrie s’était coupé les cheveux. Les experts disent qu’il a ébouriffé ses cheveux aujourd’hui pour cacher les lignes droites laissées par la dernière coupe « coupe au bol »

Hier: les cheveux sauvages de M. Johnson ont été expliqués par des assistants comme un signe qu’il se concentre sur d’autres choses comme le Brexit et Covid-19

Les stylistes se sont prononcés contre la dernière coupe de pudding de Boris en disant qu’il s’agissait d’un crime de mode qui ne pouvait pas avoir été commis par un coiffeur professionnel

Certains commentateurs moins gentils ont suggéré que les cheveux de Boris ressemblent de plus en plus au style de Dilyn, le chien de sauvetage

Certains ont fait appel directement à Carrie pour qu’elle « peigne ses cheveux frickin » avant les PMQ la prochaine fois

Le coiffeur de célébrités James Johnson a déclaré: « Les bords droits et émoussés qui sont déconnectés donnent à la coupe un aspect à la maison, plutôt qu’une coupe de salon. Bien que je sympathise avec la distribution d’un vaccin, ce serait formidable de voir Boris prendre le temps le matin de se coiffer ».

Les critiques ont suggéré que si les « cheveux fous » de Boris reflétaient son état d’esprit, il aurait peut-être de meilleures chances de résoudre les deux s’il se rendait chez les barbiers pour la première fois depuis début novembre.

Aujourd’hui, M. Johnson a tweeté une vidéo de lui-même et de Carrie ensemble lors d’un appel Zoom alors qu’ils soutenaient une campagne pour remonter le moral des gens se sentant seuls ce Noël.

Plutôt que de se concentrer sur le travail caritatif, un utilisateur de Twitter a déclaré: « WTF s’en va avec vos cheveux? Boris le vôtre est ridicule ». Un téléspectateur de PMQ a déclaré hier: « C’est une journée apocalyptique de mauvais cheveux de Boris tbf » parce que ses cheveux étaient « partout ». Un autre a adressé un message à Carrie directement, la suppliant de lui acheter un peigne pour Noël.

Les cheveux de Boris Johnson hier (à gauche) étaient déjà beaucoup plus longs que le 2 novembre, lorsque Boris a eu sa dernière coupe de cheveux courte juste avant le deuxième lock-out national

Les réseaux sociaux regorgent de commentaires, professionnels ou non, sur le mauvais état du barnet de Boris

D’autres ont plaisanté en disant que cela avait tellement résisté récemment qu’il semble que M. Johnson s’était « brossé les cheveux avec un ballon ».

Les experts semblent sûrs que les coupes de cheveux du Premier ministre ont été faites à la maison.

Pall Mall Barbers à Londres a coupé les cheveux de M. Johnson lorsqu’il était maire de Londres.

Le fondateur et PDG de la société, M. Marshall, a déclaré le mois dernier que la « coupe de cheveux du Premier ministre était un croisement entre le dos court de 1920 et les côtés avec des ciseaux de cuisine et le punkster des années 1980 ».

Il a ajouté: « Boris a dû le faire lui-même ou peut-être avoir l’aide de Carrie ou même du chien. Pour toutes ses coupes au fil des ans, celui-ci ressemble le plus à un travail de hachette fait maison.