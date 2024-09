Est-ce que ça vaut la peine de jouer maintenant ?

Le constructeur de la ville en difficulté trouve ses marques Barry Collins

Pour ceux d’entre nous qui ont grandi à une époque où le jeu que vous achetiez était le même que celui auquel vous jouiez toute votre vie, cela semble une question terriblement étrange. Mais près d’un an après sa première sortie, Villes : Skylines II maintenant, ça vaut la peine de s’y plonger ?

Le jeu a souffert d’une avalanche de problèmes lors de sa première sortie en octobre 2023. D’horribles problèmes de performances ont fait que de nombreux joueurs ont souffert de fréquences d’images saccadées, même sur des PC de jeu haut de gamme ; les mods étaient inexistants ; l’IA du trafic était erratique et capable d’arrêter même des villes bien planifiées. Les versions console promises du jeu ont été retardées et n’arrivent toujours pas.

Maintenant que nous approchons de son premier anniversaire, j’ai passé les quinze derniers jours à revisiter Villes : Skylines II pour voir si une succession de patchs et de mises à jour ont rendu le jeu plus jouable que lorsque je l’ai joué au lancement.

Cities: Skylines II Performance en 2024

Il ne fait aucun doute que la performance de Villes : Skylines II s’est amélioré depuis son lancement, mais ne pensez pas que vous allez l’installer sur un ordinateur portable Windows standard de sitôt.

Je joue principalement Villes : Skylines II en utilisant GeForce Now de Nvidia, un service de cloud gaming avec du matériel de jeu haut de gamme. Cela a largement atténué les problèmes de performances dont souffraient de nombreux joueurs au début, mais ne les a pas complètement éliminés. Lorsque votre ville commençait à se développer et à atteindre des populations de plusieurs dizaines de milliers, ou que vous essayiez de repositionner un grand bâtiment, le jeu pouvait être en proie à des saccades.

Au cours de mes deux dernières semaines de jeu, j’ai constaté des performances bien plus fluides qu’à mes débuts, avec très peu de signes de saccades. Mais, bien sûr, GeForce Now est cher et utilise l’un des meilleurs matériels de jeu qui existent. Pour découvrir à quoi cela ressemble sur du matériel plus courant, j’ai également installé le jeu et joué dans ma ville de 25 000 habitants sur deux PC.

Sur un PC de jeu assez haut de gamme équipé d’un processeur Intel Core-i9 et d’une carte Nvidia RTX 4060, les performances étaient très fluides, sans bégaiement notable ni perte d’images lorsque je me déplaçais dans la ville.

Comme on pouvait s’y attendre, les performances n’étaient pas aussi fluides sur un mini-PC équipé d’un AMD Ryzen 9 6900HX et d’une carte graphique AMD Radeon 680M. Le jeu était encore jouable en Full HD, mais il y avait plus que des saccades occasionnelles lorsque vous parcouriez la ville. Comme elle continue de s’étendre, elle risque de devenir encore plus collante.

Sur un autre PC s’appuyant uniquement sur la carte graphique intégrée Intel Arc, il était injouable, le jeu étant réduit à une bouillie floue lorsque vous naviguiez d’une banlieue à l’autre. En bref, vous aurez toujours besoin d’une carte graphique dédiée récente pour que cette expérience soit agréable.

UN sondage réalisé par le développeur du jeu Colossal Order En mai, près de quatre joueurs sur dix estimaient que les performances du jeu étaient désormais « bonnes ». Ce n’est pas vraiment une recommandation catégorique, mais c’est mieux qu’au début, en partie grâce aux modifications apportées par les développeurs, en partie parce que le matériel de jeu a évolué entre-temps.

Mods et crashs

Les mods peuvent aider à la construction de routes Barry Collins

Les mods sont une grande partie de l’original Villes : Skylines expérience, notamment en matière de gestion du trafic. Ils n’étaient pas disponibles au lancement pour Villes : Skylines II mais le support d’un magasin de mods officiel a été ajouté, avec des centaines d’options différentes.

Les mods pour n’importe quel jeu ne sont pas particulièrement bien gérés sur Nvidia GeForce Now, mais lorsque je les ai essayés sur les PC de jeu, l’expérience était raisonnablement fluide. Constructeur de routes Le mod a rendu beaucoup plus facile l’ajout de voies de bus ou de voies de tramway aux routes existantes, par exemple, ou l’élargissement léger d’une autoroute. Et si vous en avez assez des 12 mêmes chansons sur les stations de radio officielles du jeu, il existe des mods radio qui vous permettent de diffuser des tubes des années 80 et 90.

Cependant, les mods peuvent encore être instables. Je suis un habitué du Villes : Skylines II sous-reddit et ici vous trouverez des plaintes régulières concernant des mods qui plantent ou font disparaître toute l’interface du jeu, quelque chose que j’ai vu plusieurs fois moi-même.

Et en parlant de crashs, même lorsque vous ne jouez qu’au jeu vanilla, il y a trop d’occasions où le jeu s’arrête complètement. J’ai remarqué un bug en particulier lorsque vous essayez de raffiner la zone minière pour une raffinerie de pétrole, ce qui provoque souvent un crash dur du jeu. Assurez-vous d’activer l’option de sauvegarde automatique si vous ne voulez pas perdre des heures de progression dans vos constructions.

Gameplay amélioré

Alors, qu’en est-il du gameplay de base ? Même sans mods, Villes : Skylines II amusant à jouer ?

Le fait que je travaille dur depuis quinze jours et que je me sente aspiré par la construction d’une immense métropole vous dit probablement tout ce que vous avez besoin de savoir.

La gestion du trafic est désormais beaucoup plus fluide, les conduites idiotes de l’IA devenant moins fréquentes. Les outils de construction de routes et de trafic par défaut sont bien meilleurs dans Villes : Skylines II que dans son prédécesseur, ce qui signifie que même sans les mods crash, vous pouvez toujours construire un réseau routier fluide. Sans parler des bus, des tramways et des trains, qui sont également beaucoup plus faciles à déployer que dans l’original.

Une récente mise à jour économique a également rendu le jeu beaucoup plus difficile qu’auparavant. Les documents que vous‘Les récompenses accordées pour atteindre certains objectifs sont bien moins généreuses qu’auparavant, ce qui signifie que vous ne pouvez pas simplement acheter tout ce que vous avez débloqué. Vous devez construire avec soin et régularité pour développer votre économie. Conseil de pro : familiarisez-vous avec les politiques du district et assurez-vous que vos citoyens préservent l’électricité et paient pour le stationnement dans la rue.

Vous devez également réfléchir de manière beaucoup plus stratégique à la planification de votre ville que dans le jeu original. Où se trouvent les ressources naturelles ? De quelles matières premières l’industrie a-t-elle besoin ? De quels impôts ai-je besoin pour attirer les bonnes entreprises en ville ?

J’ai passé près de 25 heures sur le jeu au cours des quinze derniers jours, et bien d’autres encore, allongé dans mon lit, éveillé, me demandant si je devrais investir dans un réseau de trains de marchandises ou dépenser de l’argent pour améliorer la capacité d’accueil du lycée. C’est exactement le contraire du jeu occasionnel, mais ce n’est pas pour ça que vous êtes venu ici.

Villes : Skylines II 2024 : verdict

Les parcs peuvent être agrémentés de détails raffinés tels que des bancs et des poubelles. Barry Collins

Villes : Skylines II Le jeu est encore loin d’être parfait. Il y a des problèmes d’IA, des plantages et des problèmes de performances récurrents, à moins que vous n’ayez un matériel très correct ou que vous ayez accès au cloud gaming.

Pourtant, il a beaucoup évolué en un an. À l’époque, j’avais vite abandonné mes constructions urbaines naissantes, concluant qu’il y avait tout simplement trop de bugs pour que cela en vaille la peine. Maintenant, je suis tellement investi dans ma construction actuelle que j’ai passé 20 minutes hier à bricoler les détails des bancs publics et des poubelles dans un parc du centre-ville, grâce à une récente mise à jour qui a ajouté ces éléments décoratifs.

Villes : Skylines II est désormais le jeu qu’il aurait dû être au lancement. No Man’s Skycela ressemble à l’un de ces jeux qui pourraient lentement passer d’un raté à un classique.