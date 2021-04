Lynch a acquis la réputation d’être l’un des concurrents les plus durs de la NFL au cours d’une carrière de 12 ans sur le gril qui l’a vu remporter un ring solitaire du Super Bowl ainsi que cinq apparitions au Pro Bowl, mais même l’homme connu sous le nom de « Beast Mode » admet que il émet quelques réserves sur l’efficacité des vaccins Covid-19.

De nombreuses personnalités au sein des communautés afro-américaines et hispaniques ont exprimé de sérieuses réserves au sujet du tir étant donné les affirmations vieilles de plusieurs décennies selon lesquelles le gouvernement fédéral n’a souvent pas eu à cœur l’intérêt des minorités.

Mais dans le but d’en savoir plus, Lynch a invité le Dr Anthony Fauci, spécialiste des maladies infectieuses – et figure très discutée de la vie américaine – sur son podcast où Lynch a révélé ses préoccupations concernant le déploiement du vaccin – en lui demandant si le vaccin le laissera plus « f * cked up« que s’il ne le prenait pas.

« Nous ne semblons pas être bien accueillis dans ces situations», a déclaré Lynch, qui a admis qu’il n’avait pas encore reçu de dose du vaccin.

« Je veux dire, je crois qu’il y a une situation de type éducation, et pas tellement la vaccination, mais chaque fois qu’on nous dit que nous allons être dans une situation où quelque chose nous est donné ou mis dans nos communautés pour nous aider, ça a semblé très mauvais pour nous. «

Fauci a appelé les préoccupations de Lynch « un très bon point« mais s’est déplacé pour dire que trois des vaccins les plus répandus actuellement administrés à travers le monde avaient été testés sur plus de 30 000 personnes – y compris les Afro-Américains et les Hispaniques.

« Je respecte totalement la réticence que les Afro-Américains ont à propos de choses comme celle-ci parce que vous avez tout à fait raison l’histoire de la façon dont le gouvernement fédéral, remontant à des décennies, en particulier dans le domaine des problèmes médicaux, comment ils ont traité les Afro-Américains n’a pas été quelque chose. être fier de», A expliqué Fauci.

« Lorsque nous aurons surmonté cette épidémie, j’espère que nous n’oublierons pas tout ce dont vous parlez. Ce dont nous devons nous souvenir, c’est de traverser cette pandémie de coronavirus maintenant. Faisons vacciner les Afro-Américains et les Hispaniques.

« Mais quand ce sera fini, essayons de prendre un engagement qui durerait probablement des décennies et des décennies pour essayer de renverser les conditions qui ont conduit les Afro-Américains derrière la balle huit en premier lieu. C’est ce que nous devons faire. «

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par INT. BEASTMODE (@beastmode)

Lynch a également expliqué que sa position n’est pas d’obliger les gens à se mettre de côté ou de côté du débat, mais plutôt de fournir aux gens les informations dont ils pourraient avoir besoin pour prendre une décision éclairée par eux-mêmes.

« Tout est éducatif pour moi», A-t-il dit par AP. « Espérons que cela parvient aux personnes qui ont besoin d’informations, qui ont besoin d’éducation. Espérons que cela a un impact. «

Certains problèmes de santé ont été notés lors du déploiement précoce des vaccins, les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson étant « mis en pause » sur certains marchés, craignant que cela ne conduise à un taux plus élevé de caillots sanguins potentiellement mortels chez les receveurs.

Cependant, les professionnels de la santé ont averti qu’une interruption prolongée de l’administration des vaccins pourrait coûter des vies – et que les effets négatifs potentiels d’un vaccin sont largement compensés par les dangers de contracter le Covid-19.