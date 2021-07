Les fans de football d’un certain millésime en Angleterre et dans ses environs se souviendront sans aucun doute de la chanson « Three Lions » de Frank Skinner et David Baddiel qui prédisait que le football était « rentrer à la maison » avant l’itération 1996 des Championnats d’Europe organisés sur le sol anglais.

Le football, en fait, n’est pas revenu à la maison pendant ce tournoi après que l’actuel patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, ait raté un penalty vital en demi-finale avec l’Allemagne – six ans seulement après avoir subi exactement le même sort lors de la Coupe du monde 1990 lorsqu’ils ont à nouveau échoué. ramener le football « à la maison ».

Maintenant, après plusieurs autres tentatives infructueuses pour mettre en œuvre la prophétie vieille d’un quart de siècle de Skinner & Baddiel, la chanson est à nouveau chantée dans les tribunes des matchs d’Angleterre tout au long des championnats d’Europe – mais Schmeichel a tenu à noter que le football n’a jamais été « domicile», au moins dans le cadre des Championnats d’Europe.

« Vous avez peut-être déjà entendu l’expression « Ça rentre à la maison » – que signifierait pour vous l’empêcher de venir demain soir ? » Schmeichel a été interrogé par un journaliste britannique, avec une grimace visible lorsqu’il a entendu la partie » rentrer à la maison » de la question.

« A-t-il déjà été à la maison ? » Schmeichel riposta. « L’avez-vous déjà gagné ?«

« En 1966, c’était la maison, a répondu le journaliste.

« Et bien, n’était-ce pas la Coupe du monde ?«

Schmeichel a bien sûr raison de dire que l’Angleterre n’a jamais remporté les championnats d’Europe – et vous vous souvenez peut-être d’avoir entendu parler de la victoire de l’Angleterre en Coupe du monde il y a 55 ans, principalement parce qu’ils ont rarement cessé d’en parler depuis.

Et parmi les deux équipes qui s’affronteront sur le gazon de Wembley mercredi soir, une seule de ces équipes peut se vanter d’avoir remporté cette compétition dans le passé – le Danemark l’ayant fait en 1992.

Alors, que le football vienne ou non »domicile » reste à définir, en partie du moins, par tout ce qui se passera sur le terrain à Londres demain soir – mais si l’Angleterre échoue encore une fois, il est peut-être temps de retirer la chanson « Three Lions » de peur qu’elle ne soit à jamais associée à l’échec .