Est-ce que BT est en panne ? Dernières informations sur les pannes BT

Il ne fait aucun doute que BT est l’une des sociétés les plus influentes du Royaume-Uni.

Selon le site internet de l’entreprise, plus de 30 millions de consommateurs et un million d’entreprises et de clients du secteur public utilisent ses services haut débit et mobiles. C’est avant d’arriver à Openreach, propriété de BT, qui gère les câbles téléphoniques et l’infrastructure pertinente pour la plupart des foyers et des entreprises du Royaume-Uni.

Ainsi, comme vous pouvez l’imaginer, c’est une mauvaise nouvelle lorsque BT subit une panne de quelque nature que ce soit. Mais est-ce ce qui se passe en ce moment ? Voici comment savoir s’il existe actuellement un problème chez BT ou si le problème vous est spécifique.

Le haut débit BT est-il en panne dans ma région ?

L’ironie frustrante de la perturbation de votre connexion Internet haut débit BT est que vous ne pouvez pas consulter les dernières nouvelles à ce sujet sur votre ordinateur. Vous lisez peut-être ceci maintenant en utilisant l’Internet mobile de votre téléphone, ce qui est le meilleur moyen de vérifier dans ces circonstances.

BT est actif sur X (anciennement Twitter), et le meilleur compte BT pour vérifier les dernières mises à jour de l’état des téléphones BT et des services haut débit est @BT_uk. Vous pouvez les tweeter directement pour une mise à jour ou leur envoyer un message direct (DM) – ceux-ci sont ouverts à tous les utilisateurs. Vous voudrez peut-être également vérifier le #BTdown hashtag pour voir si quelqu’un d’autre publie à ce sujet – n’oubliez pas de cliquer à la fois sur l’onglet supérieur et sur le dernier.

Pour un aperçu rapide de la situation actuelle, saisissez votre numéro de téléphone fixe sur Page d’état du service de BT. Cela vous dira s’il y a des problèmes actuels dans votre région. Cette page fournissait autrefois un aperçu général du statut du Royaume-Uni, mais elle n’est plus disponible.

Si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas saisir votre numéro de téléphone fixe, Downdetector fournit un aperçu de l’état actuel. Il est basé sur les rapports des utilisateurs, mais ceux-ci constituent généralement un indicateur fiable de tout problème. Vérifier Fing est également un moyen utile de connaître toute panne.

Le service téléphonique BT est-il en panne dans ma région ?

Heureusement, les services téléphoniques BT constituent une panne moins courante, de manière générale. Malheureusement, il n’existe aucun moyen de vérifier les problèmes spécifiques aux mobiles sur le site Web de BT. Cependant, le service est-il en panne ? décompose les rapports des utilisateurs en catégories particulières, donnant un aperçu de l’ampleur des problèmes.

Quel est le numéro du service client BT ?

Si votre téléphone BT ou votre service haut débit est en panne, vous pouvez appeler BT directement, mais aux heures de pointe en cas de panne, n’oubliez pas que les temps d’attente seront longs. Ces lignes sont ouvertes 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Problèmes de numéros de téléphone du service client BT (haut débit, mobile ou ligne téléphonique)

Depuis le Royaume-Uni : 0800 800 150 (gratuit depuis les lignes fixes, les coûts de téléphonie mobile peuvent varier)

De l’étranger : +44 150 174 7714

Les lignes sont ouvertes de 8h00 à 21h00, heure du Royaume-Uni, du lundi au vendredi, puis de 8h00 à 8h00, heure du Royaume-Uni, le week-end et les jours fériés au Royaume-Uni.

Il existe également une gamme de services d’assistance technique disponibles sur le Site Internet de BT. Ceux-ci sont répartis dans les catégories les plus populaires, avec des catégories distinctes pour le haut débit, le fixe et le mobile.