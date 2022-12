Est-ce que « Besharam Rang » de « Pathaan » a « copié » son rythme de cette chanson ? Twitter est convaincu

Deepika Padukone et la star de SRK “Besharam Rang” de “Pathaan” sont actuellement au centre de toutes les attentions sur les réseaux sociaux. La chanson a suscité des réactions mitigées sur cet espace, allant des halètements émerveillés aux mèmes et un peu de pêche à la traîne. La chanson très attendue a établi des comparaisons avec un certain nombre d’autres films en termes d’ambiance et d’esthétique. Alors que certains ont dit que la chanson semble être une autre version de “Ghungroo” de Hrithik Roshan-Vaani Kapoor, d’autres l’ont comparée aux visuels de “Race 2” et d’autres encore ont dit qu’un certain chevauchement était naturel étant donné qu’il s’agit de chansons de Bollywood se déroulant sur une plage. .

De nombreux utilisateurs de Twitter, cependant, ont affirmé que le rythme de la chanson ressemble à celui de “Makeba” de Jain et il est difficile de ne pas l’entendre ! Ils ont également de solides “preuves”, avec des modifications des deux rythmes joués l’un après l’autre. L’échantillonnage des beats n’est pas une nouveauté en musique. La chanson ‘Makeba’ est aussi un peu un classique. Vous l’avez probablement entendu, mais vous ne saviez pas que c’est ainsi qu’il s’appelle.

#BesharamRang background est une copie complète de la chanson Makeba de Jain ! Je suis d’accord que les ajustements apportés la rendent un peu plus Bollywoody et accrocheuse. La similitude de l’ambiance de la chanson entière avec Ghungroo de War est tout simplement non ignorable. — Duc‍♂️‍♂️ (@imurugun) 12 décembre 2022

Pensez-vous que les deux rythmes sonnent sensiblement similaires?

