Barilla ne peut pas éviter un recours collectif pour publicité prétendument trompeuse sur les origines des pâtes, a déclaré un juge fédéral cette semaine.

Le problème est le slogan de la marque « La marque de pâtes n° 1 en Italie », qui, selon le procès, peut amener les clients à croire qu’elles sont réellement fabriquées en Italie. Les clients qui ont déposé la plainte l’année dernière, Matthew Sinatro et Jessica Prost, ont déclaré avoir acheté plusieurs boîtes de pâtes Barilla en pensant qu’elles étaient fabriquées en Italie.

Ils ont également déclaré que Barilla déformait son origine italienne parce qu’elle utilisait les couleurs du drapeau italien, “perpétuant davantage l’idée que les produits sont d’authentiques pâtes d’Italie”. Ils disent aussi cela avec la campagne publicitaire de Barilla parce qu’elle les positionne « comme des pâtes italiennes authentiques et authentiques – fabriquées à partir d’ingrédients provenant d’Italie (comme le blé dur) et fabriquées en Italie », alors que ce n’est pas le cas.

Cependant, comme indiqué sur le site Web de Barilla, ce n’est pas le cas. Les pâtes sont fabriquées dans l’Iowa et à New York, à l’aide des mêmes machines que celles utilisées dans son usine de Parme, en Italie. Barilla a été fondée en 1877 dans la petite ville italienne et s’est développée en tant que “groupe international présent dans plus de 100 pays”.

Le juge a statué cette semaine que la paire avait subi un “préjudice économique” et a présenté suffisamment de preuves qu’ils n’auraient pas acheté Barilla s’ils savaient qu’il n’était pas fabriqué en Italie. Une boîte de Barilla peut coûter deux fois plus cher qu’une marque maison.

Barilla n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNN Business.