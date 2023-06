Est-ce qu’Asur 3 est sur les cartes ? Le réalisateur Oni Sen renverse des haricots intéressants [EXCLUSIVE]

Asur 2 s’est avéré être un grand succès. Mettant en vedette Arshad Warsi, Barun Sobti, Anupriya Goenka et bien d’autres, la série a gardé les fans au bord de leur siège tout au long. L’histoire de Shubh a laissé tous intrigués. Alors que la première saison était une sorte de cliffhanger, la deuxième saison a répondu à de nombreuses questions. Après les deux saisons les plus excitantes, les fans sont maintenant désespérés de savoir si la saison trois est sur les cartes ou non. Nous avons contacté le réalisateur Oni Sen et il nous a parlé d’Asur 3. Les créateurs prévoient-ils de créer une nouvelle aventure palpitante pour les fans ? Continuer à lire.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des idées à partager sur la saison 3, Oni Sen a mentionné que la saison 3 ne verrait pas le jour simplement parce que les deux premières saisons avaient été un succès. Il a été cité en disant: « La seule idée que je peux partager est que Gaurav et moi, nous en avons discuté et nous nous sommes mis d’accord sur le fait que ce n’est pas parce que un et deux ont réussi et que nous avons aimé le faire. Cela signifie qu’il faut en faire trois. Ce n’est pas la contrainte. Parce que chacun d’entre eux prend environ deux ans de notre vie et beaucoup de travail qui va derrière. Et donc, je pense que ce que nous avons décidé, c’est que nous le fera une fois que Gaurav aura une idée de comment et de ce que pourrait être la prise d’Asur 3. Et si c’est une idée fantastique, il nous contactera et nous aurons une conversation et nous prendrons un appel puis planifierons à l’avance. maintenant, je pense que tout est dans les limbes. Nous attendons l’étincelle. Gaurav attend l’étincelle. Faisons-le de cette façon.

Eh bien, il semble que les fans devraient attendre longtemps pour Asur 3, ou peut-être pas ! Nous croisons les doigts. La deuxième saison d’Asur a également vu l’entrée de stars comme Meiyang Chang, Abhishek Chauhan et bien d’autres. Voici l’interview complète d’Oni Sen où il a également parlé d’incorporer la mythologie sans heurter les sentiments. Pour plus de mises à jour, restez à l’écoute de BollywoodLife.com.