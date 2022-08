Est-ce qu’Amitabh Bachchan perd espoir ; partage un tweet déchirant après avoir testé COVID positif pour la deuxième fois

La mégastar de Bollywood, Amitabh Bachchan, est profondément attristée et démotivée après avoir été testée positive au COVID pour la deuxième fois. Eh bien, son dernier blog sur COVID montre à quel point il est impuissant et perd lentement espoir. Mais il est le Shehenshah de Bollywood et rebondira car il y a des millions en ce moment qui paient pour sa bonne santé et son rétablissement – C’est son VRAIS revenu. Parlant de se battre avec Covid, il a mentionné dans son blog à quel point il était déçu de la victoire de COVID une fois de plus. ” Pourtant malgré toutes les précautions et le dosage pour sa prévention .. l’injection une et deux et le rappel par la suite .. le soin de ne pas être en présence du domaine public .. le covid a gagné et est sorti vainqueur .. dire que je sois déçu serait un euphémisme”.

T 4389- ; , ? Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 24 août 2022

Amitabh Bachchan anime actuellement son émission de quiz de jeu la plus populaire et la plus appréciée Kaun Banega Crorepati et en fera une pause après le retour de la peur du COVID dans sa vie. Tout en admettant être impuissant et mentionné, “C’est l’impuissance qui envahit le système .. et l’assurance que beaucoup donnent que tout ira bien, est la plus courageuse d’entre eux .. mais il y a toujours des appréhensions éternelles pour leur fructification”.

Faisant l’éloge de la profession de médecin, Big B a déclaré que la façon dont ces sauveurs médicaux font de leur mieux pour le maintenir à coups de pied le virus mortel, « La profession de la médecine et des médecins est beaucoup trop raffinée et admirée, que ce serait une erreur d’essayer même de entrer dans leur pensée ou leur domaine”. Avant que M. Bachchan ne termine son blog, il a assuré à ses fans qu’il rebondirait bientôt et continuerait à travailler tout en exprimant sa gratitude envers ceux qui ont prié pour sa santé et plus encore. Sur le plan professionnel, Amitabh Bachchan sera ensuite vu à Brahmastra avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt.