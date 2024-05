Est-ce pour ça que Zendaya sourit ? La boisson verte préférée des célébrités, le matcha, pourrait soulager les crampes menstruelles et prévenir les maladies des gencives, selon des recherches… même si elle a le goût de « l’herbe déchiquetée ».

Le thé Matcha est présenté comme un remède contre les crampes menstruelles et les maladies des gencives, même s’il a un goût d’« herbe déchiquetée » selon certaines personnes.

La boisson, populaire auprès de célébrités telles que Zendaya, Kourtney Kardashian, Bella Hadid et Hailey Bieber, contient un composé appelé catéchine qui peut réduire les hormones responsables des douleurs menstruelles.

Un utilisateur a publié ces affirmations sur X (anciennement Twitter), recueillant 4,3 millions de vues, ajoutant : « Je me demandais pourquoi mes crampes sont immédiatement sorties d’ici, wow. »

Mais d’autres ont pris la parole, affirmant que le matcha – souvent fabriqué avec du lait pour créer un matcha latte – « a un goût de terre ».

Une personne a écrit : « C’est tellement dégoûtant, la merde a le goût de l’herbe déchiquetée. »

La star d’Euphoria, Zendaya, a été photographiée en train de boire du matcha

Bella Hadid est connue pour apprécier un thé matcha

Kourtney Kardashian et Travis Barker avec leurs thés matcha

Cela survient alors qu’une nouvelle étude a révélé que le rince-bouche au matcha peut tuer les bactéries responsables des maladies des gencives, de la perte des dents et d’autres problèmes de santé.

La recherche, publiée dans la revue Microbiology Spectrum, indique que le fait de se frotter la bouche avec de l’extrait de matcha peut détruire la punaise porphyromonas gingivalis, qui colonise la surface des dents et les poches des gencives, conduisant à une parodontite.

Outre les problèmes dentaires, cette maladie est liée au diabète, aux naissances prématurées, aux maladies cardiovasculaires, à la polyarthrite rhumatoïde et au cancer.

Le thé Matcha est devenu populaire parmi les célébrités pour ses prétendus bienfaits pour la santé.

De nombreuses affirmations concernant ses effets ont été faites dans le passé, même si nombre d’entre elles reposent sur peu de preuves.

Le tweet viral affirme que le matcha peut guérir les crampes menstruelles

Certains qui ont répondu n’aiment pas le goût

D’autres ont déclaré qu’ils appréciaient le matcha lorsqu’il était aromatisé avec d’autres choses.

Une petite étude réalisée aux Pays-Bas suggère que la consommation de matcha peut augmenter l’attention, le temps de réaction et la mémoire.

On prétend également que le thé aide le corps à métaboliser la caféine, évitant ainsi le « crash » signalé par certains après avoir bu une boisson contenant de la caféine comme le café.

Les allégations concernant l’effet du matcha sur les douleurs menstruelles, ou dysménorrhée, proviennent d’une étude réalisée en Chine en 2019 qui a examiné l’effet des catéchines présentes dans le thé vert.

Il n’a pas testé le matcha en particulier, mais le matcha est connu pour contenir des niveaux élevés de catéchines, ainsi que du thé oolong.

Le thé Matcha est souvent préparé avec du lait pour créer du matcha latte, glacé ou chaud.

L’étude a révélé que 56,4 pour cent des étudiants universitaires souffraient de crampes menstruelles, et que 6,5 pour cent d’entre eux signalaient des symptômes très graves ou insupportables.

Des composés de type hormonal produits dans l’utérus, appelés prostaglandines, seraient à l’origine de ces crampes. Il a été démontré que les catéchines du thé vert contribuent à inhiber leur production.

Les thés noirs, comme ceux utilisés pour préparer la traditionnelle tasse de thé britannique, se sont révélés inefficaces.

Les chercheurs ont prévenu : « Notre étude suggère que la consommation de thé vert était associée à une plus faible prévalence de dysménorrhée chez les femmes en âge de procréer en Chine. D’un autre côté, une consommation excessive de thé n’est peut-être pas non plus recommandée, car le thé peut inhiber l’absorption du fer.

Le tweet viral affirmait également que l’acide aminé L-théanine, présent dans le matcha, aide à détendre les muscles – ce dont se vantent souvent les fabricants de matcha. Cependant, les recherches scientifiques à ce sujet sont limitées.

L’étude sur les maladies des gencives, impliquant 45 personnes, a été réalisée au Japon.

Les participants ont été répartis au hasard en 3 groupes : l’un a reçu un bain de bouche au thé d’orge, le deuxième a reçu un bain de bouche à base d’extrait de matcha et le troisième a reçu un bain de bouche contenant de l’azulène sulfonate de sodium hydraté, utilisé pour traiter l’inflammation.

Il leur a été demandé de se rincer deux fois par jour et des échantillons de salive ont été prélevés avant et après l’étude.

Les KitKats aromatisés au Matcha sont vendus au Japon

Le matcha est l’une des nombreuses saveurs inhabituelles proposées par la barre de chocolat emblématique.

Les chercheurs ont découvert que ceux qui utilisaient le rince-bouche au matcha présentaient à la fin des niveaux de bactéries nocives nettement inférieurs dans leurs échantillons de salive.

Ils ont écrit : « Le matcha pourrait avoir une applicabilité clinique pour la prévention et le traitement de la parodontite. »

Le matcha est utilisé dans les cérémonies traditionnelles et pour aromatiser les boissons et les sucreries. Même les KitKats sont aromatisés au matcha au Japon.

Il est fabriqué à partir des feuilles crues de la plante Camellia sinensis.