Est-ce moins cher d’utiliser un chauffage électrique ou un chauffage central au gaz ?

La température a de nouveau chuté et avec la neige et la glace à l’extérieur – du moins dans certaines parties de l’hémisphère nord – nous recherchons tous des astuces de chauffage pour économiser sur nos factures.

Malheureusement, ces publicités promettant un « nouvel appareil de chauffage révolutionnaire » qui chauffe votre pièce en 90 secondes et coûte 2 pence ne sont tout simplement pas vraies. Mais vous l’avez probablement déjà deviné.

La vraie question, surtout si vous vous inquiétez de la façon dont vous allez payer votre facture de chauffage cet hiver, est de savoir si vous devez allumer votre chauffage central ou utiliser un ou deux radiateurs électriques à la place.

À première vue, cela peut sembler être une bonne idée. Vous pouvez placer le radiateur à côté de votre bureau si vous travaillez à domicile ou près du canapé lorsque vous vous détendez le soir. Dès que vous avez chaud, vous pouvez l’éteindre – et vous êtes moins susceptible d’oublier et de le laisser allumé lorsqu’il est juste à côté de vous en train de pomper de la chaleur.

Là sommes certaines situations dans lesquelles c’est une bonne idée – mais beaucoup plus où cela finira par vous coûter cher Suite l’argent plutôt que de l’économiser.

Mais plutôt que de simplement dire « le chauffage au gaz est moins cher », nous allons vous montrer comment calculer ce qui sera le plus efficace dans votre logement.

Gaz vs électricité : qu’est-ce qui coûte le plus cher ?

Nous supposons ici que votre maison est équipée d’un chauffage central au gaz. La plupart des foyers britanniques le font. Selon une enquête de 2022 de Statistica, ce chiffre est de 78 %. Et le fait crucial est que le gaz est beaucoup moins cher que l’électricité.

Si vous vérifiez vos factures d’énergie, vous pouvez comparer le prix unitaire des deux. Une unité est un kilowattheure. Voici les chiffres de ma facture, que je vais utiliser comme exemple :

Électricité : 35.797p par kWh

Gaz : 10.509p par kWh

Ainsi, pour moi, le gaz coûte moins du tiers du prix de l’électricité (29%). Et même si vos chiffres peuvent être légèrement différents, les ratios seront similaires.

Quel est le coût de fonctionnement d’un radiateur électrique ?

En utilisant les chiffres ci-dessus, nous pouvons calculer ce que je paierais pour une heure en utilisant un radiateur électrique enfichable. je vais utiliser le panneau chauffant intelligent Princess Glass – notre chauffage portable le mieux évalué – par exemple. Il existe en trois versions différentes, avec trois puissances différentes : 1 000, 1 500 et 2 000.

Emma Rowley / Fonderie

Pour cet exemple, j’utilise la version 1 500 watts, car c’est à peu près la moyenne d’un radiateur électrique. Pour obtenir le calcul le plus précis de son coût de fonctionnement, vous devez le brancher sur un wattmètre et le faire fonctionner pendant une heure.

Nous vous expliquons comment connaître la consommation d’énergie d’un appareil électrique si vous souhaitez connaître le coût de fonctionnement de vos autres appareils.

Mais, si vous souhaitez simplement obtenir une estimation approximative – qui ne prendra pas en compte le réglage de la chaleur ou la puissance du ventilateur – vous pouvez utiliser un calculateur en ligne et votre facture d’énergie la plus récente. Entrez votre tarif ou utilisez un tarif standard, et remplissez la puissance, et la calculatrice fera le reste.

Si vous préférez le faire manuellement, voici le calcul : puissance du radiateur * prix unitaire de l’électricité = coût de fonctionnement par heure.

Comme 1000W = 1kW, cela signifie que le calcul est de 1,5 * 35,797, ce qui signifie que mon radiateur électrique de 1500W me coûtera environ 54p par heure pour fonctionner.

Les frais permanents quotidiens pour le gaz et l’électricité ne sont pas pertinents ici, car ils sont payables quelle que soit la quantité d’énergie que vous utilisez au cours d’une journée donnée.

Combien coûte le fonctionnement d’une chaudière ?

L’étape suivante consiste à déterminer le coût de fonctionnement de votre chaudière. C’est relativement simple. Vous pourrez peut-être le trouver sur la chaudière elle-même, ou vous devrez peut-être rechercher la marque et le modèle en ligne.

Ma chaudière est une Alpha CD13R. C’est une chaudière de 13 kW, ce qui signifie qu’elle utilise environ 13 kW d’énergie par heure, soit 13 kWh. Ainsi, sur mon tarif de 10,509p, il me coûte environ 1,36 £ par heure pour faire fonctionner ma chaudière.

Emma Rowley / Fonderie

La première chose à garder à l’esprit est que j’ai un petit appartement et donc une petite chaudière. Il y a de fortes chances que le vôtre soit plus gros et coûte plus cher à faire fonctionner. Une grande maison pourrait avoir une chaudière de 35 à 42 kW.

Vous devez également tenir compte du fait qu’il ne s’agit que d’un calcul approximatif. Cela vous coûtera plus ou moins selon la température que vous réglez sur votre thermostat, ainsi que le nombre de radiateurs dont vous disposez et s’ils sont tous allumés ou non.

Chauffage central ou radiateur électrique ?

Donc, pour moi, utiliser mon chauffage central coûte environ deux fois et demie plus cher qu’un radiateur électrique. Mais l’appareil enfichable ne chauffera qu’une petite surface et la chaleur se dissipera rapidement dans une maison froide.

Pour chauffer toute ma maison, le chauffage central sera une option plus économique. Mais si vous avez entendu le mantra d’économiser de l’argent, chauffez la personne, pas la pièce, vous saurez que ce n’est pas toujours le cas.

L’option la moins chère dépendra du nombre de personnes à la maison et de l’endroit où elles se trouvent. Si vous êtes seul à la maison ou si toute la famille est dans une pièce, il peut être plus économique de laisser le chauffage central éteint et d’utiliser un radiateur électrique pour garder tout le monde au chaud.

Faites quelques calculs et vous le saurez certainement.

Mais voici d’autres astuces de chauffage que vous pouvez également essayer pour économiser de l’argent.

Conseils de chauffage domestique pour économiser de l’argent

1. Purger vos radiateurs

Pour rendre votre système de chauffage domestique aussi efficace que possible, vous devez purger vos radiateurs pour éliminer les éventuelles poches d’air. Cela vous coûtera moins cher et gardera votre maison plus chaude.

2. Mettez un support réfléchissant derrière vos radiateurs

Obtenir un rouleau de support à placer derrière vos radiateurs et à renvoyer la chaleur dans la pièce. C’est assez bon marché et très facile à faire.

3. Éloignez les meubles de l’avant des radiateurs

Ne laissez aucun meuble toucher le radiateur, car il absorbera une partie de la chaleur. Dans la mesure du possible, éloignez complètement les meubles des radiateurs, afin qu’ils ne bloquent pas la chaleur.

4. Éteignez les radiateurs dans les pièces que vous n’utilisez pas

N’allumez les radiateurs que dans les pièces que vous utilisez. Assurez-vous que les radiateurs des chambres d’amis ou d’une salle à manger inutilisée sont éteints. Éteignez le radiateur lorsque vous quittez la chambre le matin et éteignez le radiateur du salon lorsque vous vous couchez le soir.

5. Investissez dans des vannes de radiateur intelligentes

Si vous investissez dans des vannes de radiateur intelligentes, vous n’aurez pas à allumer et éteindre les radiateurs manuellement. Vous pouvez programmer le chauffage pour qu’il s’allume et s’éteigne à certains moments de la journée, afin de ne jamais gaspiller de chaleur. Vous pourrez également modifier la température depuis votre téléphone, où que vous soyez.

Certaines de ces vannes de radiateur thermostatiques intelligentes (TRV) ont un écran numérique qui affiche la température, vous pouvez donc la voir et la régler beaucoup plus précisément. Beaucoup seront également compatibles Alexa ou Google Home, vous pouvez donc utiliser des commandes vocales pour modifier la température.

Veille

L’inconvénient est qu’ils sont coûteux à installer sur tous vos radiateurs (ils coûtent entre 45 et 65 £ chacun) et fonctionnent sur batterie, ce qui représente un coût de fonctionnement supplémentaire. Certains ont également besoin d’un concentrateur compatible ou d’un thermostat intelligent pour fonctionner.

Si vous avez déjà un thermostat intelligent, il peut être judicieux d’obtenir des vannes de radiateur intelligentes compatibles. Mais si vous avez encore un thermostat/programmateur traditionnel et que vous ne savez pas par où commencer, nous avons quelques idées.

Le kit de démarrage de vanne de radiateur intelligente Netatmo est une option solide. C’est cher mais Netatmo est de grande qualité et il n’y a pas de frais d’abonnement et vous n’aurez pas besoin d’un hub séparé. Le kit est livré avec deux vannes et un relais. Vous pouvez l’acheter directement chez Netatmo.

Ou, si vous êtes un utilisateur d’iPhone, il existe une option encore moins chère que nous vous recommandons d’une autre marque de maison intelligente de haute qualité. Le thermostat intelligent Eve est l’un des meilleurs du marché. Il n’a pas besoin de pont ou de concentrateur, il est facile à installer et à utiliser. Vous pouvez en savoir plus dans notre revue ou achetez-le sur Amazon.

Si vous recherchez un système complet, jetez un coup d’œil à notre tour d’horizon des meilleurs systèmes de chauffage intelligents que nous avons testés. Et si vous souhaitez plutôt acheter un radiateur électrique, retrouvez nos recommandations et le récapitulatif des meilleurs radiateurs que nous avons testés.