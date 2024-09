Est-ce l’œuvre d’art la plus dérangeante JAMAIS réalisée ? Un artiste défend un design qualifié de « sourd » et « choquant » – mais qu’en pensez-vous ?

Un artiste a défendu une statue qu’il a réalisée pour sa pittoresque ville natale après que des habitants furieux et des critiques en ligne l’ont qualifiée de « sourde » et « choquante ».

Jason deCaires Taylor a créé une sculpture intitulée The Alluvia pour être placée dans la rivière Stour à Canterbury, dans le Kent.

Fabriquée à partir de verre recyclé, de LED et d’acier inoxydable marin, la figurine réaliste d’Alluvia brille dans le noir et s’inspire d’Ophélie de Shakespeare dans Hamlet.

Mais les passants ont commencé à confondre l’œuvre d’art avec un cadavre dans la rivière.

En conséquence, les gens ont qualifié la statue d’offensante, de « sourde à l’opinion publique » et de « carrément dérangeante » – et ils veulent qu’elle disparaisse.

Taylor a déclaré qu’il était « surpris » par le niveau de critiques reçues en ligne concernant ses œuvres d’art.

Des centaines de personnes se sont plaintes de cette statue « profondément dérangeante » sur la page Facebook officielle du conseil municipal de Canterbury.

Un internaute a écrit : « Je ne peux pas être la seule personne à trouver cela profondément offensant. Elle ressemble à une femme qui s’est noyée. Comment le conseil n’a-t-il pas vu le lien avec les femmes victimes de crimes ou le triste fait que tant de personnes se noient au large des côtes du Kent en tant que réfugiés ? »

Une femme a commenté : « Je penserais vraiment que quelqu’un s’est noyé et j’appellerais le 999 ! »

Un habitant local a déclaré : « Je pense que c’est très irrespectueux envers toutes les familles et les proches qui ont perdu des êtres chers par noyade ou par assassinat. Je pense que cela va provoquer beaucoup de traumatismes et de souvenirs dont les gens n’ont pas besoin de se souvenir. »

Une autre a ajouté : « En tant qu’infirmière qui a soigné il y a des années une pauvre victime qui s’est noyée dans cette rivière, je suis offensée et attristée par cela. »

« Ce n’est pas l’œuvre d’art publique la plus appropriée que j’ai vue », a ajouté un cinquième.

D’autres ont défendu la sculpture. Quelqu’un a écrit : « Dans quel genre de monde vivons-nous quand tout ce qui offense ou « fait réagir » quelqu’un doit être supprimé ? »

Un utilisateur a souligné : « Il est normal d’être offensé. L’art est censé susciter une réaction. Ce n’est pas inapproprié. C’est une œuvre d’art. Elle existe simplement, et c’est au spectateur de décider ce qu’il en pense. »

« Et ceux qui pensent qu’il faut le supprimer devraient se rappeler que vous prônez la censure de la liberté d’expression. »

Jason deClaires Taylor se tient à côté de la statue Alluvia dans la rivière Stour dans sa ville natale de Canterbury

Alluvia est basé sur le personnage shakespearien Ophélie de la tragédie Hamlet

Les internautes ont qualifié la statue de « déplaisante » en raison de la crise actuelle des migrants

D’autres craignent que les passants appellent la police pour signaler un cadavre dans la rivière – en particulier lorsque l’eau est trouble

L’artiste derrière cette œuvre d’art controversée a raconté Actualités du ciel qu’il était « surpris » par la réaction négative.

« 99 % des retours que j’ai reçus ont été très positifs », a-t-il déclaré. « Mais en même temps, j’apprécie que chacun retienne quelque chose de différent de tout ce qu’il voit. »

On ne pouvait s’empêcher de faire des comparaisons entre cette œuvre d’art et les migrants qui se noient dans la Manche.

Mais l’artiste a confirmé qu’il n’y avait « aucun lien » entre la statue et la crise migratoire actuelle qui se déroule le long de la côte du Kent, à seulement 16 miles de l’endroit où se trouve la statue dans la rivière Stour.

Selon les chiffres du gouvernement, au moins 45 personnes sont mortes en tentant de traverser la Manche entre janvier et septembre de cette année.

Taylor a déclaré : « C’est une situation extrêmement tragique, et je ne pense pas que l’ignorer soit la solution. [this work] « Si je peux susciter une forme quelconque d’attention et de sympathie pour cette situation, alors je pense que c’est une bonne chose. »

Taylor n’hésite pas à intégrer un message politique dans ses œuvres.

En février de cette année, il a dévoilé une installation artistique sur la plage de Whitstable, dans le Kent, représentant un nageur en eau froide, un enfant, un kitesurfeur, un bénévole de canot de sauvetage et un pêcheur local défendant la santé de la vie marine.

La pièce s’intitule Sirènes des égouts.

L’artiste Jason deCaires Taylor a confirmé qu’il n’y avait aucun lien politique entre Alluvia et la crise actuelle des migrants

Sirens of Sewage, une installation artistique de Jason DeCaires Taylor sur la plage de Whitstable, Kent

En réponse à ceux qui critiquaient son œuvre la plus récente, Alluvia, Taylor a déclaré : « L’art doit poser des questions. Il doit faire réfléchir les gens sur des choses qui doivent susciter des émotions, c’est vraiment essentiel. »

Les personnes offensées par l’article et qui demandent son retrait sur Facebook viennent d’aussi loin que les Orcades.

Taylor a demandé aux gens de voir Alluvia en personne avant de se faire une opinion.

La Canterbury Commemoration Society a commandé cette œuvre et le président de l’association, Stewart Ross, a déclaré à Sky News : « Certaines personnes trouvent cela offensant et choquant, nous n’avons aucune objection à cela. Tout art public est ouvert à la discussion ».