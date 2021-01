L’iPhone SE Plus fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps, mais aucun plan concret n’a encore fait surface. Maintenant, une nouvelle fuite d’Apple Lab a revendiqué un ensemble plutôt intéressant de fonctionnalités, de spécifications et de détails de conception avec le prétendu iPhone SE Plus, ce qui suggère que l’appareil de milieu de gamme apparent pourrait être introduit prochainement par Apple. Le nouvel ensemble de détails divulgués suggère que l’iPhone SE Plus pourrait être lancé avec un écran LCD IPS de 6,1 pouces, tandis que la conception globale du téléphone sera censée être hybride.

Selon la fuite, le prétendu Apple iPhone SE Plus comportera un design arrière livré avec une seule caméra arrière, tandis qu’à l’avant, le design peut ressembler au plus récent iPhone 11. Outre la taille d’écran de 6,1 pouces, l’iPhone SE Plus devrait comporter les chipsets A13 Bionic ou A14 Bionic, tandis qu’en termes de configuration de la caméra, l’appareil peut comporter une seule caméra de 12 mégapixels à l’arrière et une seule caméra de 7 mégapixels à l’avant. La configuration de la caméra comprendra en outre six effets de lumière portrait et une stabilisation optique de l’image.

D’autres détails suggèrent que l’iPhone SE Plus peut être livré avec des variantes de couleur rouge, noir et blanc. Il peut également être livré avec la qualité d’affichage Smart HDR 3 et la certification de durabilité IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Compte tenu du changement de conception suggéré, l’iPhone SE Plus sera apparemment livré avec Touch ID intégré dans le bouton d’accueil physique en haut.

Cependant, il sera intéressant de voir si l’iPhone SE Plus parvient réellement à un lancement commercial. Apple vend déjà l’iPhone XR et l’iPhone 11 avec des écrans de 6,1 pouces, et les deux appareils se vendent en volumes considérables. Alors que l’iPhone XR s’adresse au segment budgétaire, l’iPhone 11 s’adresse au segment intermédiaire du langage iPhone. Si l’iPhone SE Plus est également lancé, il pourrait ronger la part des chiffres de vente des deux derniers appareils, tout en compliquant également la gamme globale d’iPhone.

La fuite peut ne pas se révéler concrète, car le compte Apple Lab partage généralement des concepts et des rendus. En conséquence, il reste à voir si Apple pousse réellement à l’équilibre magique d’un iPhone à petit budget dans des dimensions proches de l’iPhone SE (2020), avec également des spécifications mises à jour. Jusqu’à plus de détails, cependant, les informations doivent être considérées comme largement spéculatives.