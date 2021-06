Est-ce LÉGAL ? Le Dakota du Sud déclenche un effondrement libéral en envoyant la Garde nationale au Texas avec un financement PRIVÉ – RT USA News

La nouvelle que le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, envoie 50 soldats de la Garde nationale pour aider le Texas à sécuriser la frontière avec le Mexique était assez troublante, mais la révélation qu’elle a été financée par un donateur privé a mis les experts démocrates en colère.

Noem, une républicaine, a annoncé lundi soir qu’elle enverrait « jusqu’à 50 soldats de la Garde nationale au Texas pour sécuriser notre frontière sud et aider à résoudre la crise de sécurité humaine et nationale qui [President Joe Biden] a créé. »

Son collègue gouverneur républicain Greg Abbott du Texas a remercié Noem et a déclaré que les deux États « garder nos communautés en sécurité et aider à mettre fin à cette crise. »

Ce qui a vraiment déclenché les journalistes des médias d’entreprise et les têtes parlantes de Twitter, cependant, a été la révélation que les contribuables du Dakota du Sud n’auront pas à payer pour le déploiement, qui peut durer un mois ou deux. L’expédition entière sera financée par un « don privé » Le porte-parole de Noem, Ian Fury, a révélé dans un tweet. Contacté par Business Insider, Fury a déclaré qu’un don de la fondation Willis et Reba Johnson a fourni le financement.

Les activités de récupération et d’enchères automobiles de Johnson lui ont rapporté une fortune de 2,2 milliards de dollars, qu’il a utilisée pour soutenir les politiciens et les causes républicains. Le don a fait voir rouge les experts démocrates.

« Comment est-ce légal ? » était la réaction la plus courante, combinée à une multitude de prises qui affirmaient que ce n’était pas le cas, et que Noem était « location » La milice citoyenne du Dakota du Sud en tant que force mercenaire privée.

Sérieusement, avons-nous des experts en droit de l’État qui peuvent expliquer comment la Garde nationale peut être sous-traitée à des donateurs privés ? https://t.co/rE8VYv70OE – Bradley P. Moss (@BradMossEsq) 29 juin 2021

Noém » vient de devenir citoyen de son état [sic] dans une force de sécurité privée à louer, qu’elle enverra ensuite hors de l’État au cours de l’été », hurla le chroniqueur de MSNBC Chris Geidner.

« Le déploiement sera financé par un don privé. » Kristi Noem vient de transformer un citoyen de son État en une force de sécurité privée à louer, qu’elle enverra ensuite hors de l’État au cours de l’été. https://t.co/0oAnz2NN0G – Chris Geidner (@chrisgeidner) 29 juin 2021

Quelqu’un qui s’est décrit comme « Maman. Colonel à la retraite. Libéral à vie » a fait valoir que le déploiement était manifestement illégal et violait les lois fédérales et étatiques.

Ce n’est pas légal. Colonel à la retraite de la Garde nationale ici. Les troupes de garde doivent être payées et autorisées au titre 10 (pour les crédits fédéraux) ou au titre 32 (pour les crédits de l’État). Ce ne sont pas des mercenaires !😡 – LibVet (@lib_vet) 29 juin 2021

L’analyste juridique de CNN, Steve Vladeck, était cependant dans le « probablement légal mais ne devrait pas l’être » camp, qualifiant le déploiement de « cascade troublante ».

Écrire un morceau pour @MSNBCDaily au @govkristinoemLe plan bizarre d’envoyer des troupes de la Garde nationale SD financées par des fonds privés à la frontière du Texas. Version courte : C’est probablement légal, mais (1) cela ne devrait pas l’être (nous avons déjà une loi pour le partage des gardes entre les États) ; et (2) c’est un coup (troublant). – Steve Vladeck (@steve_vladeck) 29 juin 2021

Selon l’Air Force Times, « Il est légal pour les particuliers de donner de l’argent aux gouvernements, bien qu’il soit rare que les dons soient destinés à quelque chose d’aussi spécifique qu’un déploiement de gardes. » Quoi qu’il en soit, personne n’a encore contesté le déploiement de Noem devant les tribunaux.

La Maison Blanche a fait valoir qu’il n’y avait pas de « crise » à la frontière américano-mexicaine et que l’augmentation drastique du nombre de migrants traversant illégalement pour demander l’asile était « saisonnier » ou conduit par « changement climatique. » Biden a rapidement démantelé le mur frontalier de son prédécesseur Donald Trump, les politiques d’asile, d’admission des réfugiés et d’expulsion, les appelant « inhumain » et non conforme à « nos valeurs. »

Le Texas et l’Arizona – tous deux dirigés par des gouverneurs républicains – ont lancé un appel à l’aide d’autres États pour les aider à sécuriser la frontière, accusant l’administration Biden de refuser de le faire. Le Texas a également cherché à continuer de construire un mur frontalier aux endroits où la barrière de Trump était prévue mais a été arrêtée par Biden, et le gouverneur Abbott a invité le 45e président à visiter la frontière avec lui mercredi.





Jusqu’à présent, les gouverneurs républicains de Floride, du Nebraska et de l’Iowa se sont engagés à envoyer des agents des forces de l’ordre à la frontière, tandis que le Dakota du Sud est le premier État à envoyer de véritables troupes.

