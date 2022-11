Est-ce le VRS, le COVID, la grippe ou le rhume ?

Note de l’éditeur : consultez l’activité liée au rhume et à la grippe dans votre région avec le traqueur WebMD.

17 novembre 2022 – Les symptômes qui se chevauchent des virus respiratoires avec des noms familiers – COVID-19, la grippe, le rhume et le VRS (virus respiratoire syncytial) – peuvent rendre difficile leur distinction.

Mais la rapidité avec laquelle les symptômes apparaissent, leur durée et même le ou les symptômes que vous présentez peuvent être des indices importants. Certains traitements sont disponibles et ils sont plus efficaces lorsqu’ils sont pris tôt, il est donc utile de déterminer quelle infection vous frappe, un ami ou un être cher.

L’American Academy of Pediatrics a proposé une tableau utile dont les symptômes sont les plus probables avec quelles maladies respiratoires. « Je pense que c’est un très bon graphique. Et je pense que c’est essentiellement la même chose pour les enfants et les adultes », déclare Patricia (Patsy) A. Stinchfield, infirmière autorisée et présidente de la National Foundation for Infectious Diseases (NFID).

Une exception qu’elle a proposée est que les enfants atteints de COVID-19 signalent moins de perte de goût et d’odorat que les adultes.