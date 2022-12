Est-ce le sapin de Noël le plus étrange de Grande-Bretagne ? Le sapin est décoré de boules remplies de fluides corporels, y compris l’urine

CE QUI pourrait être l’arbre de Noël le plus étrange de Grande-Bretagne a été érigé – avec ses boules remplies d’une variété de fluides corporels.

L’arbre festif, exposé dans le centre-ville de Grimsby, comprend des décorations contenant du sperme, de l’urine et du sang.

Dale Wells avec les boules de liquide corporel sur le sapin de Noël Crédit : MEN Media

L’arbre de Noël est exposé à la Turntable Gallery de Grimsby Crédit : MEN Media

Outre les articles “bruts”, un “dîner de Noël déconstruit” est également inclus.

L’arbre est exposé dans une galerie d’art de la rue Victoria.

Il est susceptible de choquer certains passants, mais l’artiste derrière pense que cela incitera les gens à « rigoler un peu ».

Dale Wells et Darren Neave, qui dirigent la Turntable Gallery, ont déjà fait sensation en installant des décorations en juillet, mais leur dernière cascade sera probablement la plus étrange à ce jour.

Dale a déclaré au Grimsby Telegraph: “Nous avons eu un spectacle de Noël avant cela, en été, donc c’est notre deuxième fenêtre de Noël de l’année et nous avons senti que nous devions pousser un peu le bateau.

“Ces boules en plastique creuses que vous voyez surgir partout que les gens remplissent de paillettes et ce genre de choses – ils crient pour qu’on en fasse quelque chose.

“Ce que nous avons décidé de faire, c’est de penser à quelque chose d’un peu plus grossier avec lequel nous pourrions les remplir. Il y a une couche de sang en un.

“Mais ensuite, nous avons pensé qu’il y avait quelque chose qui pouvait être fait avec ça, alors nous avons presque trouvé des recettes, et il y en a une autre avec de l’urine, du vin, des paillettes et des colorants alimentaires, et puis il y en a une avec du sperme.”

D’autres babioles incluent la marmite, le hachis de porc, le vin et la crème pour traiter les piles.

Dale a ajouté: “Nous en avons un avec Anusol [haemorrhoids cream], anis et paillettes; et un avec le contenu de l’étagère du haut de notre magasin de magazines local.

Ce n’est pas la première fois que le couple utilise des fluides corporels.

Leur exposition “Noël” en juillet, appelée Winter Wonderlandfill, comprenait des bouteilles d’urine parmi des bacs de jouets en plastique, ce qui se voulait un commentaire sur la culture de consommation et les conditions auxquelles sont confrontés les chauffeurs-livreurs.

Lorsqu’on leur a demandé quel était le message avec leur dernier affichage, Dale a dit qu’ils voulaient juste “s’amuser un peu” et “devenir un peu fous”.

Le couple souhaite également que le public s’implique et crée sa propre babiole pour l’arbre.

On a demandé aux gens d’apporter leurs propres babioles créatives ou simplement grossières, Dale disant qu’ils voulaient «construire un peu une communauté» autour du sapin de Noël.

Il a dit: “Je pense que ce serait plutôt bien. Si quelqu’un voulait faire ses propres boules pour nous, nous pouvons les accrocher à l’arbre. Plus on est de fous, mieux c’est.

“Il n’y a pas de limites à ce que les gens peuvent mettre dans les babioles – vous avez vu ce que nous y avons mis.”

“Nous voulions faire quelque chose d’un peu plus Turntable, un peu plus effronté. Je pense que les gens réalisent ce qu’il y a dans les babioles quand ils regardent.

«Nous avons eu beaucoup de gens qui ont ri, c’est ce que nous voulions. C’est un peu ennuyeux et lugubre en ce moment et avec toutes les autres choses dont les gens doivent s’inquiéter, c’est agréable de marcher dans la rue principale et de rire un peu.”