Est-ce le plus beau maillot de la saison 2023/24 ? L’équipe du championnat impressionne les fans avec la dernière version

La pré-saison est une période d’optimisme, de nouvelles recrues et, surtout pour certains, de nouvelles versions de kits – c’est donc pratique lorsqu’un club révèle ce qu’il portera au cours des 10 prochains mois et c’est certainement quelque chose que les fans peuvent embarquer. avec.

L’équipe de championnat Plymouth Argyle a produit exactement cela, en lançant son kit domicile « Gold Standard » pour la campagne 2023/24 alors qu’ils reviennent au deuxième niveau de l’Angleterre pour la première fois en 13 ans.

Doté du vert traditionnel du club, le kit domicile d’Argyle est accompagné d’un passepoil doré le long des manches et du col en V, tandis que le sponsor, Bond Timber, l’écusson du club et le logo du chat Puma sont également tous en or. Les fans, naturellement, adorent le nouveau design.

(Crédit image : Plymouth Argyle/Puma)

« Intelligent, simple et fait une déclaration – j’adore », a commenté un fan Facebook à propos de la sortie du nouveau kit, tandis que beaucoup d’autres ont fait écho à ces sentiments, déclarant qu’ils « l’aiment » et que c’est « magnifique ».

Un autre partisan est simplement allé jusqu’à dire que c’était la « meilleure chemise de tous les temps » et, bien sûr, « accrochez-la au Louvre ».

La saison de sortie des kits bat son plein en ce moment, en particulier en Premier League.

Alors que certains clubs, comme Arsenal, Manchester City et Liverpool ont eu l’audace de porter leurs kits 2023/24 lors de leur dernier match de la dernière campagne, d’autres comme Chelsea et West Ham n’ont pas offert à leurs fans un aperçu de ce que leurs joueurs feront. être enfiler, encore.

Et bien que certains puissent affirmer que les nouveaux fils de discussion de Plymouth Argyle sont la meilleure version à travers l’Europe à ce jour, d’autres pourraient naturellement pointer vers Ajax et leurs belles chemises alternatives fiables. Cette saison, le nouveau maillot extérieur de l’équipe néerlandaise donne des vibrations zap lolly, avec une base blanche et un superbe graphisme intégral, QuatreQuatreDeux sont particulièrement de grands fans.

Tout comme Argyle, le Real Madrid a également opté pour des accents jaunes sur son kit, tandis que les mots « Hala Madrid » sont brodés sur le maillot pour la première fois.

Plus d’histoires de kits

FFT a fouillé dans les archives, choisissant et classement des 100 meilleurs kits de l’histoire

Le nouveau kit extérieur de Liverpool est sorti – et c’est une refonte d’un classique avec une légende dans la séance photo

Adidas vient de sortir sa meilleure version du kit Manchester United ?